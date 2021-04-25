В тяжелом ДТП погиб 28-летний водитель

Сегодня, 25 апреля, около 11 часов, в полицию поступило сообщение, что в Ярвамаа в деревне Колу автомобиль Audi вылетел с дороги. "По предварительным данным, ехавший из Рапла в сторону Тюри автомобиль, за рулем которого был 28-летний мужчина, на перекрестке Мурака вылетела с дороги и ее выбросило в лес. К сожалению, находившийся один в машине водитель скончался на месте происшествия", - сказал лейтенант Пайдеского отделения полиции Хейго Эйнассоо.