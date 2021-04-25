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В тяжелом ДТП погиб 28-летний водитель
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ФОТО: PPA

В Ярвамаа в волости Тюри в деревне Колу произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб водитель съехавшего с дороги автомобиля. 

Сегодня, 25 апреля, около 11 часов, в полицию поступило сообщение, что в Ярвамаа в деревне Колу автомобиль Audi вылетел с дороги. "По предварительным данным, ехавший из Рапла в сторону Тюри автомобиль, за рулем которого был 28-летний мужчина, на перекрестке Мурака вылетела с дороги и ее выбросило в лес. К сожалению, находившийся один в машине водитель скончался на месте происшествия", - сказал лейтенант Пайдеского отделения полиции Хейго Эйнассоо. 

Водитель был пристегнут ремнем безопасности, дорожное покрытие на месте ДТП было мокрым. 

Все обстоятельства и причины аварии будут выяснены в ходе производства. 

"Полиция выражает соболезнования близким погибшего", - сказал Эйнассоо. 

В этом году произошло 273 ДТП, в них 13 погибло человек и пострадало 326 человек.

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