В тяжелом ДТП погиб 28-летний водитель

В тяжелом ДТП погиб 28-летний водительДополнено!
В Ярвамаа в волости Тюри в деревне Колу произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб водитель съехавшего с дороги автомобиля.
В Ярвамаа в волости Тюри в деревне Колу произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб водитель съехавшего с дороги автомобиля.
Сегодня, 25 апреля, около 11 часов, в полицию поступило сообщение, что в Ярвамаа в деревне Колу автомобиль Audi вылетел с дороги. "По предварительным данным, ехавший из Рапла в сторону Тюри автомобиль, за рулем которого был 28-летний мужчина, на перекрестке Мурака вылетела с дороги и ее выбросило в лес. К сожалению, находившийся один в машине водитель скончался на месте происшествия", - сказал лейтенант Пайдеского отделения полиции Хейго Эйнассоо.
Водитель был пристегнут ремнем безопасности, дорожное покрытие на месте ДТП было мокрым.
Все обстоятельства и причины аварии будут выяснены в ходе производства.
"Полиция выражает соболезнования близким погибшего", - сказал Эйнассоо.
В этом году произошло 273 ДТП, в них 13 погибло человек и пострадало 326 человек.