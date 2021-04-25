Спустя год возобновляется авиасообщение между Таллинном и Москвой

Вылет самолета Sukhoi Superjet из аэропорта "Шереметьево" в Таллинн назначен на 18:05. Ориентировочное время в пути составит 1 час и 21 минуту, пишет rus.err.ee.

Из Таллинна в Москву воздушное судно вылетит в 20:40.