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  • Спустя год возобновляется авиасообщение между Таллинном и Москвой

Спустя год возобновляется авиасообщение между Таллинном и Москвой

Стюардесса "Аэрофлота". Фото иллюстративное. ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

В воскресенья, 25 апреля, российская авиакомпания "Аэрофлот" после более чем годового перерыва возобновит работу линии Москва-Таллинн-Москва.

Вылет самолета Sukhoi Superjet из аэропорта "Шереметьево" в Таллинн назначен на 18:05. Ориентировочное время в пути составит 1 час и 21 минуту, пишет rus.err.ee.

Из Таллинна в Москву воздушное судно вылетит в 20:40.

На первом этапе линия будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям.

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