Спустя год возобновляется авиасообщение между Таллинном и Москвой
В воскресенья, 25 апреля, российская авиакомпания "Аэрофлот" после более чем годового перерыва возобновит работу линии Москва-Таллинн-Москва.
В воскресенья, 25 апреля, российская авиакомпания "Аэрофлот" после более чем годового перерыва возобновит работу линии Москва-Таллинн-Москва.
Вылет самолета Sukhoi Superjet из аэропорта "Шереметьево" в Таллинн назначен на 18:05. Ориентировочное время в пути составит 1 час и 21 минуту, пишет rus.err.ee.
Из Таллинна в Москву воздушное судно вылетит в 20:40.
На первом этапе линия будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям.