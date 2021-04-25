Неравенство налоговой системы: обучение по интересам обходится малообеспеченным семьям дороже

Причина неравного отношения кроется в четырех важных особенностях системы в случае освобождения от подоходного налога расходов на обучение по интересам, пишет Уускюла.

По словам Уускюла, первая особенность налоговой системы делает обучение по интересам более дорогим для родителей с низким доходом. «По сути, на дверях школы по интересам всегда есть два разных ценника», - заявляет он.

Уускюла поясняет, что, если предположить, что сумма, выплачиваемая за обучение по интересам, составляет 1000 евро в год, фактическая цена обучения по интересам формирует следующим образом:

зарабатывающий до 500 евро в месяц родитель не получает возврата подоходного налога и платит 1000 евро;

зарабатывающий более 500 евро в месяц родитель получит возврат уплаченного подоходного налога в размере 200 евро, то есть за обучение заплатит всего 800 евро.

Lenno Uusküla ФОТО: Eesti Pank

По словам Уускюла, вторая особенность системы - это наказывать семьи с большим количеством детей. «С каждого плательщика налогов может предоставить счета на сумму до 1200 евро - чем больше детей, тем дороже обучение по интересам, - объяснил он. Если стоимость обучения одного ребенка в неполной семье (с одним родителем) составляет, например, 1000 евро в год, то за первого ребенка можно получить возврат уплаченного подоходного налога в полном объеме. За потраченные 1000 евро на обучение по интересам второго ребенка можно получить возврат подоходного налога в размере только 200 евро». А в случае третьего ребенка, говорит Уускюла, получить возврат в таком случае уже невозможно.

«Третья особенность системы наказывает неполные семьи, - считает Уускюла. - Если родитель воспитывает детей в одиночку, стоимость обучения ребенка для него выше, потому что максимальная сумма в 1200 евро в год часто оказывается ограничивающим фактором». По его словам, у семей с двумя родителями те же проблемы, если один из родителей не может получать доход от работы из-за, например, проблем со здоровьем.

Четвертая особенность системы предусматривает наказание тех, чьи бабушки и дедушки уже не в живых или не получают дохода, облагаемого подоходным налогом, пояснил он. «Помимо родителей, бабушки и дедушки также могут вычитать суммы расходов на образование детей из своего дохода. Почему в случае расходов на обучение система благоволит тем, у кого бабушки и дедушки живы и которые получают доход, по сравнению с теми, у кого них нет?» - спрашивает Уускюла.

Лучше купите на те же деньги мороженого и конфет

«Для родителей с маленьким доходом, многодетных семей и неполных семей создан отрицательный стимул к расходам на образование детей - лучше купите детям мороженого и конфет на те же деньги», - сказал Уускюла, добавив, что образование чаще покупают те родители, которым предлагается более выгодная цена.