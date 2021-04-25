Неравенство налоговой системы: обучение по интересам обходится малообеспеченным семьям дороже
За уплаченный подоходный налог на свое обучение, а также обучение детей, внуков и братьев-сестер можно получить возврат в размере до 1200 евро в год в соответствии со ставкой подоходного налога. Однако налоговая система Эстонии отдает предпочтение семьям с более высокими доходами, меньшим количеством детей и двумя родителями, пишет руководитель исследований Центра мониторинга развития Ленно Уускюла в блоге.