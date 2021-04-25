В Литве - 729 новых случаев коронавируса, в Латвии 361
За прошедшие сутки в Латвии выявлен 361 новый случай Covid-19, а в Литве зарегистрировано 729 новых случаев, пишет Rus.TVNET.
За прошедшие сутки в Латвии выявлен 361 новый случай Covid-19, а в Литве зарегистрировано 729 новых случаев, пишет Rus.TVNET.
За прошедшие сутки в Латвии выявлен 361 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Скончался один человек с коронавирусом в возрасте от 80 до 89 лет.
За время пандемии в Латвии умерло 2102 больных Covid-19.
В субботу тест на Сovid-19 сдали 5439 человек, доля положительных результатов составила 6,6%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 115 316 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 404,1 случая.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 729 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек, сообщает Департамент статистики.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил в Литве 539,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,7%.