Картина дня: сбой в коронавирусной базе данных, смертельная авария и скрытые опасности отдыха в Египте

В Эстонии скончались еще шестеро зараженных коронавирусом. База данных вышла из строя, люди не могут узнать результаты тестов

По техническим причинам с сегодняшнего утра результаты тестов на коронавирус не передаются между лабораторией SYNLAB и digilugu.ee, сообщает Департамент здоровья. Читать далее...

В тяжелом ДТП погиб 28-летний водитель

В Ярвамаа в волости Тюри в деревне Колу произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб водитель съехавшего с дороги автомобиля. Читать далее...

В Египте не так безопасно отдыхать, как в Европе: о чем должны знать родители

У детей часто возникает диарея, которая может быть неинфекционной или инфекционной. «Инфекционные заболевания в теплых странах, таких как Турция или Египет, более распространены, чем в Эстонии», - сказала детский врач Юлле Уусталу, которая сама много путешествовала и работала по всему миру. Перу, Танзания, Иордания или острова Кирибати посреди Тихого океана, и это лишь некоторые страны. Читать далее...

Евгений Криштафович: повышение возраста согласия создаст совершенно ненужные судебные процессы

В новом выпуске передачи "Своя правда", которая выйдет в эфир уже в это понедельник, речь пойдет о возрасте согласия - то есть том возрасте, когда молодой человек может дать свое согласие на вступление в половую связь. Читать далее...

В ближайшие дни станет еще холоднее, возможны заморозки

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни будет прохладнее, по ночам местами возможны заморозки. Читать далее...

Маленький магазин с Сааремаa оказался сильнее коронавируса

Магазину Ehtne Saaremaa в центре Auriga в июне исполняется два года, но половина этого времени прошла в условиях связанных с коронавирусом ограничений. Читать далее...

Последствия прививки от коронавируса: разоблачаем мифы о вакцинации

Вакцины против коронавируса изменяют человеческую ДНК. Прививка повышает риск бесплодия. Иммунитет после ковида выше, чем после прививки. Правда это или ложь. Читать далее...

ФОТО 〉 На шоссе столкнулись машины: двух взрослых и годовалых близнецов доставили в больницу

В Пыльвамаа, недалеко от Канепи, в воскресенье, 25 апреля, до полудня столкнулись два автомобиля, в одном из них были родители и годовалые близнецы, которых доставили в больницу для проверки состояния здоровья. Читать далее...

EKRE хочет сделать принудительную вакцинацию наказуемой