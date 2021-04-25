Подросток пропал во время похода: на его поиски отправились полицейские с собаками

В последний раз близкие, с которыми он находился на походной тропе, видели его примерно за полтора часа до обращения в полицию. Мобильный телефон подросток с собой не взял, передает полиция.

Полицейские патрули вместе с собаками сразу приступили к поискам молодого человека. Речь шла о большой и заболоченной территории, а до того, как стемнеет, оставалось немного времени.

Около 19.40 полицейский патруль обнаружил подростка у обочины дороги, в пяти километрах от места исчезновения.

С молодым человеком все было в порядке, его вернули родителям.