Подросток пропал во время похода: на его поиски отправились полицейские с собаками
В субботу, 24 апреля, в 18.24 в полицию поступило сообщение, что в волости Винни на природной тропе Сельямаа потерялся 15-летний молодой человек.
В субботу, 24 апреля, в 18.24 в полицию поступило сообщение, что в волости Винни на природной тропе Сельямаа потерялся 15-летний молодой человек.
В последний раз близкие, с которыми он находился на походной тропе, видели его примерно за полтора часа до обращения в полицию. Мобильный телефон подросток с собой не взял, передает полиция.
Полицейские патрули вместе с собаками сразу приступили к поискам молодого человека. Речь шла о большой и заболоченной территории, а до того, как стемнеет, оставалось немного времени.
Около 19.40 полицейский патруль обнаружил подростка у обочины дороги, в пяти километрах от места исчезновения.
С молодым человеком все было в порядке, его вернули родителям.
Полиция напоминает о важности того, чтобы все отправляющиеся в поход на природу имели при себе мобильный телефон с заряженным аккумулятором. Также не стоит отходить далеко друг от друга и следует носить одежду, которую легко заметить окружающим.