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  • Подросток пропал во время похода: на его поиски отправились полицейские с собаками

Подросток пропал во время похода: на его поиски отправились полицейские с собаками

Поиски. Фото иллюстративное. ФОТО: Jürgen Puistaja

В субботу, 24 апреля, в 18.24 в полицию поступило сообщение, что в волости Винни на природной тропе Сельямаа потерялся 15-летний молодой человек.

В последний раз близкие, с которыми он находился на походной тропе, видели его примерно за полтора часа до обращения в полицию. Мобильный телефон подросток с собой не взял, передает полиция.

Полицейские патрули вместе с собаками сразу приступили к поискам молодого человека. Речь шла о большой и заболоченной территории, а до того, как стемнеет, оставалось немного времени.

Около 19.40 полицейский патруль обнаружил подростка у обочины дороги, в пяти километрах от места исчезновения.

С молодым человеком все было в порядке, его вернули родителям.

Полиция напоминает о важности того, чтобы все отправляющиеся в поход на природу имели при себе мобильный телефон с заряженным аккумулятором. Также не стоит отходить далеко друг от друга и следует носить одежду, которую легко заметить окружающим.

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