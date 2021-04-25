На 14-ю годовщину переноса Бронзового солдата в Таллинне зарегистрировали две акции
В понедельник в Таллинне пройдут акции, приуроченные к 14-й годовщине переноса Бронзового солдата из центра города на Военное кладбище.
В понедельник в Таллинне пройдут акции, приуроченные к 14-й годовщине переноса Бронзового солдата из центра города на Военное кладбище.
В столице состоятся пикеты памяти, участники которых напомнят о событиях, произошедших в ночь с 26-го на 27-е апреля 2007-го года, сообщает Rus.ERR.
Ежегодная акция «Свеча памяти» пройдет в сквере Тынисмяги, где прежде находился монумент, а также на месте, где в ходе протестов погиб 20-летний россиянин Дмитрий Ганин.
Обе акции зарегистрированы в полиции.