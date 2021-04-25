Жестокое нападение на двух мужчин в Латвии: по слухам это произошло из-за гомофобных взглядов

Инцидент

RUS.TVNET сообщал, что в ночь на 23 апреля Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на пожар в многоквартирном доме в Тукумсе, Латвия. Пожарные обнаружили двух пострадавших, оба - обгорели.​ Обстоятельства происшествия были неясными, поэтому была вызвана и Государственная полиция Латвии.

Пострадавший обвинил в нападении человека, который «на основании своего воображения или гомофобных мотивов» неоднократно угрожал обоим пострадавшим и требовал, чтобы молодые люди, живущие в одной квартире, «убрались из города». По словам пострадавшего, об угрозах молодые люди сообщали в полицию.

Объединение ЛГБТ и их друзей Mozaīka сообщило, что пострадавшие - Атис Яунклявиньш и Нормунд Киндзулис. У обоих впереди долгий процесс восстановления.

Версии полиции о случившемся

В субботу полиция сообщила, что после пожара было возбуждено уголовное дело по факту преступления против здоровья человека. Расследование продолжается.

«Расследуются несколько возможных версий происшествия, назначены экспертизы. В настоящее время полиция не может дать более подробных комментариев по поводу хода расследования», - сообщили в Госполиции.

В то же время полиция отвергла прозвучавшие высказывания о том, что на написанные потерпевшими жалобы об угрозах жизни или здоровью не было реакции и что дела не будут расследоваться.

В Госполиции подтвердили, что в 2020 году поступило заявление о возможной угрозе одному из пострадавших. Тогда было принято решение не возбуждать уголовное дело.

Объединение Mozaīka объявило о сборе средств для пострадавших, у одного из которых ожоги 85% тела. Уже собраны все необходимые на данный момент средства для пострадавшего Нормунда, и до появления новых сведений о состоянии его здоровья в пожертвованиях пока нет необходимости.

Член правления Mozaīka Каспар Залитис не смог подтвердить информацию, циркулирующую в социальных сетях, о том, что нападение могло быть совершено из-за гомофобных взглядов. В то же время он указал, что такая версия не является невозможной, учитывая ранее написанное в полицию заявление потерпевшего.

Случившееся прокомментировали и первые лица государства

Комментарии о случившемся в микроблоге Twitter написали и высокопоставленные должностные лица Латвии, в том числе президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш.

«Если подтвердится, что мотивацией преступника в Тукумсе была ненависть к какой-то части общества, то это отягчает его вину. Ценность латвийского общества - толерантность, и такое проявление ненависти одновременно является преступлением против общества», - указал Левитс.