Контейнеров не хватает, не за горами повышение цен на импортированные товары

Причин для кризиса несколько: перегрузка большинства портов, сокращение рабочих судов, изменение покупательских привычек потребителей из-за коронавируса, экономические санкции. И самое главное - нехватка грузовых контейнеров, сообщила в воскресенье «Актуальная камера».

«Связано это с повышенным импортом контейнеров из Юго-Восточной Азии в США, т.е перенаправление потоков пошло в США. И на Европу стало не хватать мест на судах и самого оборудования контейнеров», - дала экспертную оценку логист, руководитель по развитию компании CF&S Татьяна Балдынюк.