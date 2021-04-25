Контейнеров не хватает, не за горами повышение цен на импортированные товары
Международные грузоперевозки находятся в глубоком кризисе.
Международные грузоперевозки находятся в глубоком кризисе.
Причин для кризиса несколько: перегрузка большинства портов, сокращение рабочих судов, изменение покупательских привычек потребителей из-за коронавируса, экономические санкции. И самое главное - нехватка грузовых контейнеров, сообщила в воскресенье «Актуальная камера».
«Связано это с повышенным импортом контейнеров из Юго-Восточной Азии в США, т.е перенаправление потоков пошло в США. И на Европу стало не хватать мест на судах и самого оборудования контейнеров», - дала экспертную оценку логист, руководитель по развитию компании CF&S Татьяна Балдынюк.
Из-за дефицита грузоперевозчики ожесточенно бьются за контейнеры. Острая конкуренция в свою очередь влияет на цену транспортировки, а это отражается на повышении стоимости товаров.