"Нымме Калью" прервал серию из трех поражений, разгромив "Таммеку"
В заключительном туре 9-го тура чемпионата Эстонии по футболу столичный "Нымме Калью" на своем поле одержал крупную победу над тартуской "Таммекой" - 4:1, пишет Rus.ERR.
В заключительном туре 9-го тура чемпионата Эстонии по футболу столичный "Нымме Калью" на своем поле одержал крупную победу над тартуской "Таммекой" - 4:1, пишет Rus.ERR.
У победителей отличились Алекс Маттиас Тамм, Павел Марин, Александр Кулинич и Владислав Хомутов, у гостей в компенсированное время гол престижа забил Кевин Мятас.
До этого ныммесцы потерпели в чемпионате три поражения кряду.
Лидирует в чемпионате "Пайде", у которого 19 очков.
Ознакомиться с турнирной таблицей можно по данной ссылке.