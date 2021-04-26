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  • "Нымме Калью" прервал серию из трех поражений, разгромив "Таммеку"

"Нымме Калью" прервал серию из трех поражений, разгромив "Таммеку"

Игроки "Нымме Калью". ФОТО: Mihkel Maripuu

В заключительном туре 9-го тура чемпионата Эстонии по футболу столичный "Нымме Калью" на своем поле одержал крупную победу над тартуской "Таммекой" - 4:1, пишет Rus.ERR.

У победителей отличились Алекс Маттиас Тамм, Павел Марин, Александр Кулинич и Владислав Хомутов, у гостей в компенсированное время гол престижа забил Кевин Мятас.

До этого ныммесцы потерпели в чемпионате три поражения кряду.

Лидирует в чемпионате "Пайде", у которого 19 очков.

Ознакомиться с турнирной таблицей можно по данной ссылке.

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