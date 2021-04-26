Латвия в два раза отстает от Эстонии по темпам вакцинации
По данным на 24 апреля, в Латвии первую дозу вакцины от коронавируса получили 216 787 человек или 11,5% населения, пишет Rus.ERR.
По данным на 24 апреля, в Латвии первую дозу вакцины от коронавируса получили 216 787 человек или 11,5% населения, пишет Rus.ERR.
Обе дозы получили 37 877 человек или 2% населения.
В Эстонии как минимум первую дозу вакцины получили более 310 000 человек или свыше 23% населения, из них примерно у одной трети иммунизация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.