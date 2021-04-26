Каллас: летом можно будет сделать передышку в ограничениях
Премьер-министр Кая Каллас прогнозирует, что распространение коронавируса летом замедлится и позволит хотя бы временно снять большую часть ограничений, пишет Rus.ERR.
Премьер-министр Кая Каллас прогнозирует, что распространение коронавируса летом замедлится и позволит хотя бы временно снять большую часть ограничений, пишет Rus.ERR.
"Мое ощущение такое, что если мы знаем, что осенью будут новые волны [инфекции], то какая-то передышка у людей должна быть. Иными словами, если показатели заражения будут ниже, то можно будет посвободнее вести себя в обществе, чтобы быть готовым на случай, если [ситуация] снова ухудшится", - сказала Каллас в понедельник в передаче Vikerhommik на радиостанции Vikerraadio.
Глава правительства отметила, что по сравнению с прошлым летом и зимой следует учитывать, что к настоящему моменту в стране уже защищены от инфекции почти 400 000 человек, которые переболели вирусом или получили вакцину.
При этом Каллас не стала называть дату широкого снятия ограничений: "Государства, которые называли даты, потом оказывались у них в ловушке".