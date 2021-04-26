С 1 мая въезжающие в Эстонию будут получать важные смс-сообщения
С 1 мая операторы связи должны будут информировать всех въезжающих в Эстонию лиц об обязанности предоставлять данные о маршруте своей поездки, пишет Rus.ERR.
С 1 мая операторы связи должны будут информировать всех въезжающих в Эстонию лиц об обязанности предоставлять данные о маршруте своей поездки, пишет Rus.ERR.
Соответствующее распоряжение, касающееся операторов мобильной связи Elisa, Tele2 и Telia, подписал генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.
Оно накладывает на поставщиков услуг мобильной связи обязательство рассылать всем въезжающим в Эстонии из-за границы своим клиентам или иностранцам, использующим роуминг, смс-сообщение о необходимости предоставить данные о поездке.
Пересекающие границу будут получать на свои телефоны сообщения следующего содержания: "Вы прибыли в Эстонскую Республику. Из-за пандемии COVID-19 вы должны предоставить данные о своих поездках. Вы можете предоставить данные на странице https://iseteenindus.terviseamet.ee/. Департамент здравоохранения".
Смс-сообщение будет рассылаться на трех языках.