Пн, 26.04.2021
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С 1 мая въезжающие в Эстонию будут получать важные смс-сообщения

Иллюстративное фото. ФОТО: Marko Saarm

С 1 мая операторы связи должны будут информировать всех въезжающих в Эстонию лиц об обязанности предоставлять данные о маршруте своей поездки, пишет Rus.ERR.

Соответствующее распоряжение, касающееся операторов мобильной связи Elisa, Tele2 и Telia, подписал генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Оно накладывает на поставщиков услуг мобильной связи обязательство рассылать всем въезжающим в Эстонии из-за границы своим клиентам или иностранцам, использующим роуминг, смс-сообщение о необходимости предоставить данные о поездке.

Пересекающие границу будут получать на свои телефоны сообщения следующего содержания: "Вы прибыли в Эстонскую  Республику. Из-за пандемии COVID-19 вы должны предоставить данные о своих поездках. Вы можете предоставить данные на странице https://iseteenindus.terviseamet.ee/. Департамент здравоохранения".

Смс-сообщение будет рассылаться на трех языках.

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