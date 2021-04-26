Ложь коронадетективу может кончиться плохо
Инспекторы Департамента здоровья — их и называют коронадетективами — это бойцы передовой нелегкой борьбы с вирусом.
Попытка поймать зараженного или близкоконтактного по телефону достойна пера Агаты Кристи, а пойманный может отреагировать неожиданно, если не сказать агрессивно.
Но если не установить перемещения зараженного и не определить тех, кто с ним соприкасался, ограничение коронаэпидемии окажется безнадежным занятием.
Что чувствуют работники Департамента здоровья, которые для исполнения повседневной работы должны ходить, например, в превратившийся в очаг заражения дом попечения? Насколько напряженной является работа по телефону или компьютеру? Насколько это опасно?