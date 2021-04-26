Пн, 26.04.2021
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Ложь коронадетективу может кончиться плохо

"Часто оказывалось, что одного больного нужно опросить несколько раз", - говорит руководитель Южного региона Департамента здоровья Тийа Лухт (на переднем плане). ФОТО: Sille Annuk

Инспекторы Департамента здоровья — их и называют коронадетективами — это бойцы передовой нелегкой борьбы с вирусом.

Попытка поймать зараженного или близкоконтактного по телефону достойна пера Агаты Кристи, а пойманный может отреагировать неожиданно, если не сказать агрессивно.

Но если не установить перемещения зараженного и не определить тех, кто с ним соприкасался, ограничение коронаэпидемии окажется безнадежным занятием.

Что чувствуют работники Департамента здоровья, которые для исполнения повседневной работы должны ходить, например, в превратившийся в очаг заражения дом попечения? Насколько напряженной является работа по телефону или компьютеру? Насколько это опасно?

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Инспекторы Департамента здоровья — их и называют коронадетективами — это бойцы передовой нелегкой борьбы с вирусом.

Попытка поймать зараженного или близкоконтактного по телефону достойна пера Агаты Кристи, а пойманный может отреагировать неожиданно, если не сказать агрессивно.

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