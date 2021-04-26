На этой неделе в календарь полетов из Таллинна вернутся Харьков, Брюссель и Мюнхен
С 26 апреля из Таллиннского аэропорта открыто 14 международных направлений, в течение недели будут добавлены еще три маршрута.
С 26 апреля из Таллиннского аэропорта открыто 14 международных направлений, в течение недели будут добавлены еще три маршрута.
Латвийская авиакомпания airBaltic намерена начать обслуживать рейсы в Брюссель и Мюнхен, а венгерский перевозчик Wizz Air возобновит работу линии Таллинн-Харьков, пишет Rus.ERR.
На этой неделе рейсы из Таллинна осуществляются в следующие аэропорты: Амстердам (airBaltic), Берлин (airBaltic), Брюссель (airBaltic), Франкфурт (Lufthansa), Харьков (Wizz Air), Хельсинки (Finnair), Стамбул (Turkish Airlines), Киев (Wizz Air), Лондон (airBaltic), Малага (airBaltic), Милан (Ryanair), Минск («Белавиа»), Москва («Аэрофлот»), Мюнхен (airBaltic), Рига (airBaltic), Стокгольм (SAS, airBaltic), Варшава (LOT).
По сравнению с прошлой неделей, из Таллинна напрямую больше нельзя улететь в Копенгаген.