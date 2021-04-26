Лукашенко заявил, что заговорщики планировали несколько вариантов его устранения

В субботу Лукашенко посетил Полесский радиационно-экологический заповедник, где отвечая на вопросы журналистов о раскрытом властями заговоре.

"По словам главы государства, заговорщики разрабатывали несколько сценариев. Изначально они планировали устранение Президента на параде 9 мая. Однако представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно, поэтому они отказались от первоначальной идеи", - говорится в сообщении госагентства БелТА в субботу.

Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж, для этого были закуплены и привезены в Белоруссию гранатометы, заявил Лукашенко. По его словам, осуществить такой сценарий тоже не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала.

Как заявил Лукашенко, по третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию президента. На ее уничтожение вместе с главой государства выделялось $10 млн, а на снайпера - $1 млн. "Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили", - заявил Лукашенко.

По его словам, в числе заговорщиков был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. "Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию", - добавил он.

Как заявил Лукашенко, после переворота оппозиция собиралась просить ввести в Белоруссию войска НАТО, это был трамплин для нападения на Россию. "Им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин - я вам всегда говорил - для нападения на Россию. Это был первый шаг", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что "мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ".

По словам президента, в списке белорусских чиновников, которых планировала интернировать новая власть, свыше 30 человек. "Вот их политика. Не дай бог, пришли бы к власти. Их нельзя близко к власти подпускать", - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что ранее в Белоруссии было задержано несколько террористических групп. О некоторых сообщалось в СМИ, остальных "светить" не стали, но и они, заявил Лукашенко, уже дают признательные показания. Все это, по его словам, звенья одной цепи.

Ранее ФСБ сообщила, что помогла предотвратить переворот в Белоруссию. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зенковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А. Лукашенко", - сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужб, Зенкович и Федута консультировались с представителями США и Польши. "Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая с.г.",- заявили в ФСБ.

Конечной целью заговора, добавили там, являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". "При этом Зенкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой", - отметили в ФСБ.

Подозреваемые были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам.