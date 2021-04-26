Пн, 26.04.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Прокурор потребовал приговорить Микка Таррасте к пожизненному заключению

Прокурор потребовал приговорить Микка Таррасте к пожизненному заключению

Микк Таррасте в суде. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Таким образом, речь идет о судебных прениях, в ходе которых обвинитель Гарди Андерсон сообщилт, какого наказания он требует для обвиняемого, и представит аргументы, которые должны подтвердить его требование. Защитник Таррасте, присяжный адвокат Рюнно Роосмаа в свою очередь представит обоснования, почему суд должен уберечь его подзащитного от пожизненного тюремного заключения. Ранее Роосмаа неоднократно утверждал, что его и Таррасте главной задачей является избежание пожизненного заключения.

Для подписчиков Для подписчиков

Таким образом, речь идет о судебных прениях, в ходе которых обвинитель Гарди Андерсон сообщилт, какого наказания он требует для обвиняемого, и представит аргументы, которые должны подтвердить его требование. Защитник Таррасте, присяжный адвокат Рюнно Роосмаа в свою очередь представит обоснования, почему суд должен уберечь его подзащитного от пожизненного тюремного заключения. Ранее Роосмаа неоднократно утверждал, что его и Таррасте главной задачей является избежание пожизненного заключения.

«Нет ни одной детали, которая не отражена в СМИ, и о которой никто не знает, - сказал Аднерсон в начале своей речь. - Не в моей компетенции оценивать, почему это произошло, но так случилось».

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back