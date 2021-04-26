Прокурор потребовал приговорить Микка Таррасте к пожизненному заключению
Таким образом, речь идет о судебных прениях, в ходе которых обвинитель Гарди Андерсон сообщилт, какого наказания он требует для обвиняемого, и представит аргументы, которые должны подтвердить его требование. Защитник Таррасте, присяжный адвокат Рюнно Роосмаа в свою очередь представит обоснования, почему суд должен уберечь его подзащитного от пожизненного тюремного заключения. Ранее Роосмаа неоднократно утверждал, что его и Таррасте главной задачей является избежание пожизненного заключения.