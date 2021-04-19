Картина дня: 35 лет после чернобыльской катастрофы, судебный процесс по делу лихулаского стрелка и южноафриканский штамм в Эстонии

Мир берет пример с эстонского общественного транспорта

Во всем мире возрос интерес поставщиков услуг общественного транспорта к решениям, которые в Эстонии уже считаются само собой разумеющимся: как бесконтактно продавать и проверять право проезда. Читать далее...

"Доктор музыка из Эстонии": все проблемы в голове и коронавирус их только добавляет

Проблемы с психическим здоровьем были всегда, но сейчас это актуально как никогда ранее. Люди выгорают на работе, а удаленное обучение еще и добавляет нагрузки родителям. Проблема современности - «постковидный синдром». Согласно исследованиям итальянских ученых, 55% людей после выздоровления имели как минимум один психиатрический симптом. Читать далее...

На этой неделе в Эстонию доставят рекордно большую партию вакцины

На этой неделе в Эстонию прибудет рекордное количество вакцины от коронавируса - 127 290 доз, наиболее крупные поставки ожидаются от производителей Pfizer и AstraZeneca. Читать далее...

Если бы президентом был… кто?

"На прошлой неделе были опубликованы результаты исследований социологических компаний Kantar Emor и Turu-uuringute AS на тему «Кого бы вы хотели видеть президентом Эстонии?». Представленный рейтинг гипотетических кандидатов на этот пост содержит суммарно восемь имен. Правда, двое из них еще раньше объявили, что не станут баллотироваться", - пишет Вячеслав Иванов.

Каллас: летом можно будет сделать передышку в ограничениях

Премьер-министр Кая Каллас прогнозирует, что распространение коронавируса летом замедлится и позволит хотя бы временно снять большую часть ограничений. Читать далее....

Один из фигурантов дела об аварии на Лаагна-теэ будет дожидаться приговора суда на свободе

Вячеслав Калашников - один из двух фигурантов уголовного дела о трагической аварии на Лаагна-теэ в Таллинне - будет дожидаться приговора суда на свободе, поскольку в законную силу вступило постановление, под которому его заменили меру пресечения в виде содержания под стражей на электронное наблюдение. Читать далее...

Список 〉 В Эстонии выяснились самые популярные работодатели