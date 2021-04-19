Картина дня: 35 лет после чернобыльской катастрофы, судебный процесс по делу лихулаского стрелка и южноафриканский штамм в Эстонии
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 апреля.
26 апреля исполняется 35 лет со дня чернобыльской катастрофы. В ликвидации ее последствий участвовали и тысячи человек из Эстонии. По данным Нарвского союза ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, из Ида-Вирумаа туда отправились 875 человек, в том числе 370 нарвитян. Накануне памятной даты председатель союза ликвидаторов Сергей Непримеров вспоминает Чернобыль и рассказывает, как ликвидаторы живут сейчас. Читать далее...
В прошлом году правительство Украины выступило с предложением включить Чернобыль в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это означает, что если идея найдет поддержку, то Чернобыль окажется в том же списке, что и знаменитый Тадж-Махал в Индии, долина Катманду в Непале или берега реки Сены во Франции. Читать далее...
В 35-ю годовщину Чернобыльской трагедии продолжился судебный процесс по другой катастрофе прошлого лета, которую организовал Микк Таррасте. Это последнее заседание, в конце которого судья Рубо Кикерпилль сообщит, когда огласит приговор. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2013 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 163, то есть 8,1% от общего количества. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по организации вакцинации от Covid-19 Марек Сеэр. Читать далее...
Когда шесть лет назад Франсуа Арну приехал в Эстонию, он оставил успешную работу в Лондоне. Сейчас он управляет пекарней в Пельгулинне и уже думает о создании нового бизнеса. Он считает коронакризис благословением для себя - ведь он придал бизнесу новое и лучшее направление. Читать далее...
За камерой, снимавшей сериал HBO «Чернобыль», получивший телепремию «Эмми», два «Золотых глобуса» и несколько десятков других премий, стоял эстонский оператор Антс Мартин Вахур. Он убежден, что участие в таком международном предприятии – ценный опыт для каждого эстонского кинодеятеля. Сериал с сегодняшнего дня можно посмотреть на Kanal 2. Читать далее...
В Тарту на улице Пыллу находится отделение Департамента здоровья, под наблюдением работников которого находится весь юг Эстонии. О том, что для взятия эпидемии под контроль нужно определить места нахождения больных и изолировать их, легко говорить, но сделать это в реальности можно только в государстве с диктатурой. Вот и на улице Пыллу царят диктаторские законы, которыми пользуются два десятка коронадетективов и 40 их помощников. Читать далее...
Во всем мире возрос интерес поставщиков услуг общественного транспорта к решениям, которые в Эстонии уже считаются само собой разумеющимся: как бесконтактно продавать и проверять право проезда. Читать далее...
Проблемы с психическим здоровьем были всегда, но сейчас это актуально как никогда ранее. Люди выгорают на работе, а удаленное обучение еще и добавляет нагрузки родителям. Проблема современности - «постковидный синдром». Согласно исследованиям итальянских ученых, 55% людей после выздоровления имели как минимум один психиатрический симптом. Читать далее...
На этой неделе в Эстонию прибудет рекордное количество вакцины от коронавируса - 127 290 доз, наиболее крупные поставки ожидаются от производителей Pfizer и AstraZeneca. Читать далее...
"На прошлой неделе были опубликованы результаты исследований социологических компаний Kantar Emor и Turu-uuringute AS на тему «Кого бы вы хотели видеть президентом Эстонии?». Представленный рейтинг гипотетических кандидатов на этот пост содержит суммарно восемь имен. Правда, двое из них еще раньше объявили, что не станут баллотироваться", - пишет Вячеслав Иванов.
Премьер-министр Кая Каллас прогнозирует, что распространение коронавируса летом замедлится и позволит хотя бы временно снять большую часть ограничений. Читать далее....
Вячеслав Калашников - один из двух фигурантов уголовного дела о трагической аварии на Лаагна-теэ в Таллинне - будет дожидаться приговора суда на свободе, поскольку в законную силу вступило постановление, под которому его заменили меру пресечения в виде содержания под стражей на электронное наблюдение. Читать далее...
Какие предприятия в этом году вызвали наибольший интерес у соискателей работы? Портал вакансий CVKeskus.ee составил список наиболее популярных работодателей в различных сферах в первом квартале 2021 года. Читать далее...