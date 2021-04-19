Картина дня: переполненный интенсив, 35 лет после чернобыльской катастрофы и южноафриканский штамм в Эстонии

За камерой, снимавшей сериал HBO «Чернобыль», получивший телепремию «Эмми», два «Золотых глобуса» и несколько десятков других премий, стоял эстонский оператор Антс Мартин Вахур. Он убежден, что участие в таком международном предприятии – ценный опыт для каждого эстонского кинодеятеля. Сериал с сегодняшнего дня можно посмотреть на Kanal 2. Читать далее...

Ложь коронадетективу может кончиться плохо

В Тарту на улице Пыллу находится отделение Департамента здоровья, под наблюдением работников которого находится весь юг Эстонии. О том, что для взятия эпидемии под контроль нужно определить места нахождения больных и изолировать их, легко говорить, но сделать это в реальности можно только в государстве с диктатурой. Вот и на улице Пыллу царят диктаторские законы, которыми пользуются два десятка коронадетективов и 40 их помощников. Читать далее...

Мир берет пример с эстонского общественного транспорта

Во всем мире возрос интерес поставщиков услуг общественного транспорта к решениям, которые в Эстонии уже считаются само собой разумеющимся: как бесконтактно продавать и проверять право проезда. Читать далее...

"Доктор музыка из Эстонии": все проблемы в голове и коронавирус их только добавляет

Проблемы с психическим здоровьем были всегда, но сейчас это актуально как никогда ранее. Люди выгорают на работе, а удаленное обучение еще и добавляет нагрузки родителям. Проблема современности - «постковидный синдром». Согласно исследованиям итальянских ученых, 55% людей после выздоровления имели как минимум один психиатрический симптом. Читать далее...

На этой неделе в Эстонию доставят рекордно большую партию вакцины

На этой неделе в Эстонию прибудет рекордное количество вакцины от коронавируса - 127 290 доз, наиболее крупные поставки ожидаются от производителей Pfizer и AstraZeneca. Читать далее...

Если бы президентом был… кто?

"На прошлой неделе были опубликованы результаты исследований социологических компаний Kantar Emor и Turu-uuringute AS на тему «Кого бы вы хотели видеть президентом Эстонии?». Представленный рейтинг гипотетических кандидатов на этот пост содержит суммарно восемь имен. Правда, двое из них еще раньше объявили, что не станут баллотироваться", - пишет Вячеслав Иванов.

Каллас: летом можно будет сделать передышку в ограничениях

Премьер-министр Кая Каллас прогнозирует, что распространение коронавируса летом замедлится и позволит хотя бы временно снять большую часть ограничений. Читать далее....

Один из фигурантов дела об аварии на Лаагна-теэ будет дожидаться приговора суда на свободе

Вячеслав Калашников - один из двух фигурантов уголовного дела о трагической аварии на Лаагна-теэ в Таллинне - будет дожидаться приговора суда на свободе, поскольку в законную силу вступило постановление, под которому его заменили меру пресечения в виде содержания под стражей на электронное наблюдение. Читать далее...

Список 〉 В Эстонии выяснились самые популярные работодатели

Какие предприятия в этом году вызвали наибольший интерес у соискателей работы? Портал вакансий CVKeskus.ee составил список наиболее популярных работодателей в различных сферах в первом квартале 2021 года. Читать далее...

Больницы переполнены, крематории перегружены: как выглядит страшная волна Covid-19 в Индии

Более миллиона новых случаев заражения за несколько дней, погребальные костры на улицах и душераздирающие сцены в больницах: Индия во власти сильнейшей волны пандемии. Читать далее...

В Эстонию прибывает рекордно большая партия вакцины: как ее используют

На этой неделе в Эстонию прибудет рекордное количество - около 127 300 доз вакцины от коронавируса. Большая часть поступающей вакцины AstraZeneca пойдет на вторую дозу для тех, кто получил первую инъекцию. Читать далее...

Евросоюз подает в суд на компанию AstraZeneca

В понедельник официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер заявил, что ЕК предприняла в минувшую пятницу юридическую процедуру против AstraZeneca по причине нарушения контракта коллективной закупки продукции фирмы. Читать далее...

Ратас: агрессивное поведение России представляет опасность

Сегодня посредством видеомоста спикер Рийгикогу Юри Ратас встретился с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым. Ратас выразил всестороннюю поддержку Украине, особенно в ситуации, когда военная деятельность на контролируемой сепаратистами территории Восточной Украины стала более активной. Читать далее...

Работавший на российскую разведку житель Эстонии досрочно вышел из тюрьмы