Больницы переполнены, крематории перегружены: как выглядит страшная волна Covid-19 в Индии
Более миллиона новых случаев заражения за несколько дней, погребальные костры на улицах и душераздирающие сцены в больницах: Индия во власти сильнейшей волны пандемии.
Новая волна эпидемии коронавируса в Индии привела к неуклонному росту смертности, отделения реанимации в больницах переполнены, а запасы лекарств и кислорода быстро заканчиваются.
О катастрофических последствиях пандемии свидетельствуют многочисленные фотографии из больниц и крематориев по всей стране. Скорбящие родствеенники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с усопшими, крематории не справляются, и люди вынуждены устраивать погребальные костры прямо на улицах.
Журналисты, которые не доверяют государственной статистике, лично ведут подсчеты умерших у крематориев. По их выкладкам получается, что реальное число жертв коронавиурса в некоторых городах в 10 раз превышает официальные данные.
Не далее как на прошлой неделе журналисты Би-би-си в Гуджарате сообщали о том, что в результате постоянной работы от жара частично расплавилась труба крематория в городе Сурат. Однако власти пока не решаются поделиться точными данными о числе летальных исходов.
"Сокрушительное напоминание"
Особенно тяжелая ситуация сложилась в Дели, где люди умирают в больницах от нехватки кислорода.
Как говорится в заявлении ВОЗ, ситуация в Индии служит "сокрушительным напоминанием" о том, на что способен коронавирус.