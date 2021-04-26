Пн, 26.04.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • В Нарве составляют план развития на полтора десятилетия: горожане могут предлагать свои идеи

В Нарве составляют план развития на полтора десятилетия: горожане могут предлагать свои идеи

Речной променад в Нарве. Иллюстративное фото. ФОТО: Николай Андреев

В Нарве началась работа над новой программой развития города до 2035 года. Как часть этой работы или параллельно проходят различные обсуждения, сбор идей и исследования. Так, специалисты выяснили, какие места в Нарве нравятся молодым жителям, а какие не нравятся. Оказалось, например, что нарвские юноши и девушки почти не бывают в дачных районах, поэтому будущее этих районов туманно. А самыми нужными местами для них оказались парки и торговые центры.

Для подписчиков Для подписчиков

На основе опроса исследователи составили желаемый образ города 2035 года. Кроме того, привычные маршруты молодых людей, а также самые привлекательные и самые непривлекательные места Нарвы нанесли на карту.

Оказалось, что до 30 лет подавляющее большинство ходит по Нарве пешком, а у более старших начинает преобладать езда на машине. Молодежь тянется к Таллиннскому шоссе, прежде всего, к торгово-развлекательным центрам Astri и Fama. Но эти центры - лидеры и рейтинга, и антирейтинга.

Составление программы развития на полтора десятилетия начали со сбора предложений горожан - как депутатов, представителей различных НКО, так и просто активных жителей.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back