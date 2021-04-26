В Нарве составляют план развития на полтора десятилетия: горожане могут предлагать свои идеи
В Нарве началась работа над новой программой развития города до 2035 года. Как часть этой работы или параллельно проходят различные обсуждения, сбор идей и исследования. Так, специалисты выяснили, какие места в Нарве нравятся молодым жителям, а какие не нравятся. Оказалось, например, что нарвские юноши и девушки почти не бывают в дачных районах, поэтому будущее этих районов туманно. А самыми нужными местами для них оказались парки и торговые центры.