Finnair планирует летать летом в 60 направлениях

Компания ожидает, что туризм будет возобновляться по мере продвижения вакцинации, поэтому большинство перелетов будет совершаться по популярным туристическим направлениям.

Кроме того, Finnair при необходимости готовится добавить маршруты в те страны, которые откроют границы для туристов.