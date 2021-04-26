Finnair планирует летать летом в 60 направлениях
Авиакомпания Finnair планирует этим летом совершать рейсы в 60 направлениях. Компания готова возобновлять маршруты в те страны, которые откроют границы для туристов, пишет Yle.
Авиакомпания Finnair планирует этим летом совершать рейсы в 60 направлениях. Компания готова возобновлять маршруты в те страны, которые откроют границы для туристов, пишет Yle.
Компания ожидает, что туризм будет возобновляться по мере продвижения вакцинации, поэтому большинство перелетов будет совершаться по популярным туристическим направлениям.
Кроме того, Finnair при необходимости готовится добавить маршруты в те страны, которые откроют границы для туристов.
Компания требует путешествующих в Финляндию пассажиров предъявить справку о перенесенном ковиде, об отрицательном резул