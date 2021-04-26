«Золотая Маска» вручила премии лучшим

Церемонии награждения предшествовал Фестиваль «Золотая Маска», в ходе которого с января по апрель в Москве показывали лучшие работы прошедшего театрального сезона. Для этого Фестиваля двумя экспертными советами были отобраны из 902 спектаклей 56 лучших постановок.

В Эстонии Фестиваль «Золотая Маска» на слуху у театралов с 2005 года, когда один из проектов мощного театрального бренда России стал международным.

Именно в Таллинне прошел первый зарубежный фестиваль лауреатов и номинантов российской театральной премии, а в 2016 году согласно заказанному Министерством культуры Эстонии социологическому исследованию Фестиваль «Золотая Маска в Эстонии» был назван самым популярным. Важно то, что количество поклонников «Золотой Маски» в нашей стране очень велико и год от года растет.

За 15 лет эстонская публика познакомилась с работами крупнейших российских режиссеров, признанных европейским театральным сообществом, чьи спектакли и в этом году получили награды в различных номинациях. В драматическом театре лучшим режиссером года был назван Юрий Бутусов, спектакль Могучего «Сказка про последнего ангела» - лучшей постановкой, а приз за лучшую мужскую роль получил Тимофей Трибунцев в спектакле Дмитрия Крымова «Борис». Постановки этих режиссеров не раз украшали афишу эстонского Фестиваля «Золотая Маска».

Большим количеством премий в этом году заслуженно были отмечены провинциальные театры и исполнители из Южно-Сахалинска, Барнаула и других городов. На Фестивале «Золотая Маска» в Эстонии неоднократно были представлены спектакли российской провинции из Омска, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Ярославля.

К сожалению, в 2020 году Фестиваль в Эстонии не состоялся по причине пандемии. Большая часть спектаклей не была показана в прошлом году и на Фестивале в Москве, а сама Церемония вручения наград была перенесена на ноябрь и состоялась в онлайн-режиме.

В начале апреля 2021 года на онлайн-платформе прошла и традиционная программа для иностранных гостей Russian Case, которая представляет лучшие и оригинальные театральные постановки и открывает прекрасные возможности для профессионального общения.

Эстонская делегация среди участников программы «Russian Case» в Москве всегда была самой представительной и многочисленной. В этом году онлайн-формат значительно расширил возможности участия в программе: из 450 зарегистрировавшихся гостей (они представляли 39 стран) более 80 были эстонские театральные деятели. Это ярко свидетельствует о том, что театр как искусство впечатлений объединяет людей.

Фестиваль «Золотая Маска» ожидается в Эстонии осенью 2021 года, и он состоится даже в случае ограничений по заполняемости залов. Уже в ближайшее время будет объявлена обновленная программа Фестиваля, и в середине мая в продажу поступят билеты.

Ознакомится с лауреатами Премии «Золотая Маска» 2021 года можно по ссылкам:

- на английском языке https://goldenmask.ru/en/page_187.html