Работавший на российскую разведку житель Эстонии досрочно вышел из тюрьмы

8 апреля Тартуский окружной суд постановил досрочно освободить бывшего агента ГРУ, решение суда вступило в силу в конце прошлой недели. Четырехлетний тюремный срок, вынесенный Тихановскому за участие в заговоре против Эстонской Республики, должен был продлиться до 10 декабря этого года. 41-летний Тихановский был освобожден в конце прошлой недели, до 10 декабря он должен регулярно посещать инспектора по уголовному надзору и проживать в специально отведенном месте.