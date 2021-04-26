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  • Работавший на российскую разведку житель Эстонии досрочно вышел из тюрьмы

Работавший на российскую разведку житель Эстонии досрочно вышел из тюрьмы

Илья Тихановский. ФОТО: Kaitsepolitsei aastaraamat

Илья Тихановский, тартуский ИТ-предприниматель, работавший на российскую военную разведку ГРУ, был досрочно освобожден из тюрьмы в конце прошлой недели, пишет Postimees.

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8 апреля Тартуский окружной суд постановил досрочно освободить бывшего агента ГРУ, решение суда вступило в силу в конце прошлой недели. Четырехлетний тюремный срок, вынесенный Тихановскому за участие в заговоре против Эстонской Республики, должен был продлиться до 10 декабря этого года. 41-летний Тихановский был освобожден в конце прошлой недели, до 10 декабря он должен регулярно посещать инспектора по уголовному надзору и проживать в специально отведенном месте.

В качестве дополнительного условия досрочного освобождения суд постановил, что Тихановский не может общаться с российскими властями во время проверки поведения и должен немедленно информировать соответствующие эстонские власти о любых попытках сближения со стороны иностранных властей.

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