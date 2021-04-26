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Как выяснили китайские ученые, климатические изменения ведут к перераспределению массы Земли и как результат - к смещению земной оси, что может иметь далекоидущие последствия.

Хотя увидеть, а тем более потереться спиной о земную ось, как это делали белые медведи в популярной песенке, невозможно, поскольку она воображаемая, тем не менее вычислить ее предполагаемое местонахождение легко: если бы она выходила на поверхность, то это было бы на Южном и Северном полюсах.

Известно и то, что ось эта может смещаться, что приводит к блужданию полюсов. Это случается, когда масса Земли перераспределяется в силу таких природных явлений, как изменения океанских течений или конвекция магмы в глубинах планеты.

Однако, как выяснили исследователи из Института географии и природных ресурсов Китайской академии наук, заметное смещение оси по сравнению с началом 1990-х годов впервые произошло в результате рукотворных климатических изменений, а точнее - массового таяния материковых ледников.

Ученые обнаружили, что направление сдвига полюсов в 1995 году сменилось с южного на восточное, а скорость самого смещения оси в период между 1995 и 2020 годами увеличилась в 17 раз по сравнению с промежутком между 1981 и 1995 годом.

В общей же сложности с 1980 года полюса сместились на 4 метра.

Свои выводы ученые подкрепляют данными, полученными миссией НАСА GRACE по изучению гравитационного поля Земли и его изменений, связанных в том числе с процессами изменения климата.

"Чем быстрее таяли ледники в связи с глобальным потеплением, тем с большей вероятностью это влияло на смещение полюсов, - объясняет руководительница исследований Шаньшань Дэн в работе, опубликованной в издании Geophysical Research Letters. - Другими возможными причинами могут быть изменения объемов запасов воды в районах, где нет ледников, в результате климатических изменений и чрезмерного потребления грунтовых вод для полива и иной человеческой деятельности".

Действительно, подземные воды, которые выкачиваются для орошения полей и иных нужд, рано или поздно попадают в мировой океан, перераспределяя вес по поверхности Земли. За последние 50 лет, согласно подсчетам, человечество выкачало из подземных источников 18 триллионов тонн воды, ничем не возместив эту потерю в массе.