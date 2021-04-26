В Силах обороны менее ста случаев коронавируса
По состоянию на понедельник число случаев коронавируса в Силах обороны упало ниже ста человек.
По состоянию на понедельник число случаев коронавируса в Силах обороны упало ниже ста человек.
По состоянию на понедельник в Силах обороны в общей сложности 96 коронапозитивных, в том числе 51 срочнослужащий и 45 находящихся на действительной военной службе, сообщил BNS пресс-офицер главного штаба Сил обороны.
Больше всего военнослужащих с коронавирусом в 1-й пехотной бригаде.