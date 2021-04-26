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Премьер-министра Британии обвиняют в том, что во время бурного обсуждения возможности третьего локдауна прошлой осенью он якобы бросил фразу "да пусть лучше растет гора тел". Сам он утверждает, что ничего подобного не произносил.

Как стало изветно Би-би-си из осведомленных источников, в ходе бурных обсуждений возможности введения очередного локдауна в Британии осенью прошлого года премьер-министр Борис Джонсон выступал против это меры и якобы бросил фразу "да пусть лучше растет груда из тысяч тел".

Первым об этом в понедельник сообщил таблоид Daily Mail. Политический обозреватель телеканала Ай-ти-ви Роберт Пестон также подтверждает это в своем блоге. По его словам, два источника сообщили ему, что лично слышали произнесенную Джонсоном фразу.

По словам Пестона, это вообще могли слышать многие, поскольку двери кабинета, в котором шло обсуждение, были открыты.

Премьер-министр отрицает, что говорил подобное. По его словам, локдауны сработали очень успешно.

В свою очередь лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что был ошарашен сообщениями о высказывании Бориса Джонсона.

"Это сильно напрягло бы всех, включая семьи, потерявшие близких в результате пандемии", - подчеркнул он.

Считается, что это замечание премьера прозвучало в конце октября, когда в Англии на фоне резкого роста числа новых заражений был введен локдаун сроком на 4 недели.

По словам политического обозревателя Би-би-си Лоры Кунсберг, на тот момент Бориса Джонсона очень серьезно волновали возможные негативные последствия очередного локдауна для экономики и лечения заболеваний, не связанных с коронавирусом.

"Это возвращает нас к тому моменту, когда некоторые из тех, кто принимал важные решения, в том числе и заместители министров, опасались, что промедление со вторым локдауном может стоить человеческих жизней, - подчеркивает Кунсберг.

Министр обороны Бен Уоллес назвал эту историю неправдой, а сам Борис Джонсон на просьбу прокомментировать это в понедельник ответил, что ничего такого не говорил.

При этом он отметил, что общественность требовала от правительства обеспечить, что локдауны будут работать, и они сработали.

Пресс-секретарь премьер-министра также сказал, что это фейк: "Это неправда, и премьер-министр уже отрицал это, и я не знаю, чтобы кто-то еще говорил такое".

Очередной скандал разразился на фоне ожесточенного спора между Даунинг-стрит и бывшим старшим советником премьер-министра Домиником Каммингсом.

На прошлой неделе Каммингс в своем блоге заявил, что не сливал информацию о втором локдауне в Англии, сославшись при этом на высокопоставленного чиновника Саймона Кейса, который якобы был в курсе дела.

Каммингс также заявил, что Джонсон намеревался заблокировать расследование этой утечки на случай, если окажется, что к этому причастны знакомые его невесты Кэрри Саймондс.

Между тем сам вышеупомянутый чиновник Кейс дает показания специальному парламентскому комитету. Он сообщил, что расследование утечки информации о планах по введению второго локдауна продолжается.