Галерея ⟩ В Тарту проводятся последние приготовления перед массовой вакцинацией

Сначала ждут тех, кто уже был вакцинирован первой дозой и забронировал время для второй дозы, например, сотрудники сферы образования. Первыми в центре получат вакцину все представители группы риска, независимо от возраста, а также люди старше 65 лет или те, кому исполнится 65 в этом году, сказала медсестра службы инфекционного контроля клиники Клиники ТУ Тийна Тедер.