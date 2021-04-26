Галерея ⟩ В Тарту проводятся последние приготовления перед массовой вакцинацией
Во вторник в тартуском здании A. Le Coq откроется большой центр вакцинации. Делать прививку начнут в 14.30, пишет Tartu Postimees.
Во вторник в тартуском здании A. Le Coq откроется большой центр вакцинации. Делать прививку начнут в 14.30, пишет Tartu Postimees.
Сначала ждут тех, кто уже был вакцинирован первой дозой и забронировал время для второй дозы, например, сотрудники сферы образования. Первыми в центре получат вакцину все представители группы риска, независимо от возраста, а также люди старше 65 лет или те, кому исполнится 65 в этом году, сказала медсестра службы инфекционного контроля клиники Клиники ТУ Тийна Тедер.
Во вторник будет сделано около 500 инъекций Pfizer и AstraZeneca.
При поступлении достаточного количества доз в центре можно вакцинировать до 1500 человек в день. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо записаться на прием через дигирегистратуру. Если это невозможно, вы также можете записаться, позвонив по номеру 731 7200.