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  • Варе: балтийская солидарность не очень уверенно наложилась на общеевропейскую позицию
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Варе: балтийская солидарность не очень уверенно наложилась на общеевропейскую позицию
Париж и Бонн пока помалкивают

  • Чехи воспользовались ситуацией, чтобы разогнать осиное гнездо
  • Дипвойны – это выплеснувшееся наружу противостояние разведслужб
  • Насчет Пограндоговора не следует питать иллюзий – ничего не будет!
  • Покушение на Батьку – это подстава для политической игры

Скандал в Чехии инициировал обмен высылками и обострение дипотношений между Россией и странами Европы. Стоило ли Эстонии спешить с жесткой реакцией? Кому выгоден подрыв отношений?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по политическим и экономическим вопросам, предприниматель Райво Варе.

Выдержки из беседы:

– Почему Чехия инициировала дипломатический скандал именно сейчас – через семь лет после событий?

– Сложно сказать. Думаю, что на сегодняшний день накопилось достаточно информации, которая позволила сделать необходимые выводы.

– То есть, вы убеждены, что Эстония не поспешила с жесткой реакцией? Не следовало дожидаться никаких косвенных доказательств вины российских спецслужб?

– Косвенных доказательств достаточно! Это очевидно для всех, кто отслеживал генезис двух взрывов в Чехии и связанных с этим событий в Болгарии – попыток два раза отравить предпринимателя, который был завязан на всей этой цепочке в попытке продать боеприпасы Украине. И все это происходило в 2014 году, когда шли боевые действия на украинской стороне.

Столкнувшись с большим дефицитом амуниции, Украина пыталась купить старое советское военное снаряжение, в том числе боеприпасы, в странах бывшего Варшавского договора. Делалось это через болгарского бизнесмена. Тогда и произошла серия взрывов: два в Чехии, шесть в Болгарии – на трех разных заводах. Предпринимались также попытки отравить «Новичком» этого бизнесмена, его сына и сотрудников.

Если эти события сложить в одну цепочку, становится всё понятно.

Военная разведка России пыталась во время ведения боевых действий с Украиной, где, как известно, россиян не было, но были все, – воспрепятствовать поступлению необходимых боеприпасов в украинское распоряжение.

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Здесь все сходится, включая косвенные доказательства, связанные с засветившимися на месте небезызвестными людьми: от петровых-бошировых до руководителя специализированной воинской части N 29155. Все они находились в это время в этих краях – причем именно тогда, когда что-то взрывалось.

– Как следует тогда реагировать на официальное заявление чешского президента, который по сути опроверг обвинения чешского МИДа в адрес российских спецслужб?

– Кстати, не опроверг! Он выразился очень хитро. Земан давно известен своим настроем.

Помолчав неделю, президент Чехии выдал на-гора, что вообще-то существуют две версии, не отвергая при этом первую версию. Он пытался сбить темп и волну солидарности внутри европейского сообщества.

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Чехи обратились за поддержкой и к НАТО, и к ЕС, и к своим соседям. И только некоторые из них ответили солидарностью: три балтийские страны, Словакия и Румыния.

Все это не очень уверенно наложилось на общеевропейскую позицию. Остальные столицы – в первую очередь Париж и Бонн – пока помалкивают.

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– Стоило ли Эстонии спешить, бежать впереди паровоза, пока чехи сами не разобрались, что к чему? Тем более, когда мы хотим заключить Пограничный договор!

– Насчет Пограничного договора вообще уже не следует питать никаких иллюзий. Понятно, что ничего не будет!

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– Можно даже не беспокоиться? Никакого договора нам так или иначе не светит?

– Можно не беспокоиться.

– И это несмотря на то, что и премьер Эстонии, и глава МИДа говорят, что договор нам нужен и мы в нем заинтересованы даже больше, чем Россия?

– Мы в договоре заинтересованы, но не ждите, что нам кто-то может сделать добро. Из принципа. С российской стороны никаких телодвижений в этом плане делаться не будет, независимо от нашего желания.

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И это не тема сегодняшней беседы, с происходящим в Чехии это никак не связано. Солидарность – это другое! Наш опыт с Кохвером и другие случаи показали, куда все клонится, поэтому Балтийские страны и решили проявить солидарность.

Другое дело, что это все не очень уверенно наложилось на общеевропейскую позицию. Остальные столицы – в первую очередь Париж и Бонн – пока помалкивают.

Заявление Земана как раз и было связано с тем, чтобы затормозить эти процессы и выиграть время, чтобы не произошло так, как это было в Солсбери, где в 2018 году, еще три недели спустя после произошедшего, не было слышно ни гугу. Акции солидарности начались позже.

– А сейчас - то ли еще будет?

– Может, будет, может, не будет. На чешскую линию наложилась болгарская. Тема еще не закончена.

Вся эта дипломатическая сторона дела – это выплеснувшееся наружу противостояние разведслужб. Диверсионные акции российской стороны вызвали полное отторжение, поскольку уже никак не вмещались в межразведывательный вариант.

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– Можно ли называть происходящее дипломатической войной?

– Да, это уже выплеснулось на поприще дипломатического противостояния. Всё намного шире.

– Кому нужны дипломатические войны? Зачем они раскручиваются?

– Чехи воспользовались ситуацией, чтобы разогнать осиное гнездо. Пражская резидентура под крышей посольства РФ – одно из самых непропорционально многочисленных посольств.

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Наряду с Будапештом и Веной там достаточно много российских разведчиков и спецслужбистов под дипприкрытием. И у них, и у бизнес-линий в Чехии – очень большое влияние. Чехам подвернулся хороший повод это подчистить.

На 18 высланных из Чехии российских дипломатов Россия ответила 20-ю, вопреки дипломатической практике отвечать зеркально. Это вызов. Сделано с целью показать, что мы сильнее, а вы никто. На что чехи обиделись, и потребовали еще больше уменьшить российскую дипмиссию. А Россия решила лишить чехов права нанимать местную рабочую силу, что означает для чехов большие проблемы.

И даже после всех этих ходов у России в Чехии остается 49 человек, а у чехов в России – максимум 46, и при этом неизвестно, что будет после указа президента Путина о запрете нанимать сотрудников.  

– В чем смысл всего этого?

– Указать им место. Москва хочет показать, кто есть кто. Мол, вы нам не ровня.

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– Связан ли с этими подковерными войнами скандал, раскрученный в Белоруссии?

– По-своему связан, но не с конкретным случаем. Судя по видеозаписям белорусских спецслужб с теми заговорщиками, которые якобы с подачи чуть ли не самого Байдена решили убить несчастного Батьку и атаковать его детей, становится все понятно.

Покушение на Батьку – это подстава для политической игры. Раз Байден ответил утвердительно на вопрос об убийце-Путине, то теперь в российских СМИ раскручивается логика, что Байден такой же.

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: дипломатические войны. Кому выгоден подрыв отношений? / Одежда ведущей: LeSaar Atelier ФОТО: Pm
  • Почему Чехия инициировала дипломатический скандал именно сейчас?
  • Не поспешила ли Эстония с жесткой реакцией? Не следовало ли потребовать косвенных доказательств вины российских спецслужб?
  • Можно ли усмотреть в высылке российского дипломата из Эстонии попытку не допустить заключения Пограничного договора?
  • Кому нужны дипломатические войны? Зачем они развязываются?
  • Связан ли с подковерными войнами скандал в Белоруссии?

Одежда ведущей: LeSaar Atelier 

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