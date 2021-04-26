Варе: балтийская солидарность не очень уверенно наложилась на общеевропейскую позицию

– И это несмотря на то, что и премьер Эстонии, и глава МИДа говорят, что договор нам нужен и мы в нем заинтересованы даже больше, чем Россия?

– Мы в договоре заинтересованы, но не ждите, что нам кто-то может сделать добро. Из принципа. С российской стороны никаких телодвижений в этом плане делаться не будет, независимо от нашего желания. 29

И это не тема сегодняшней беседы, с происходящим в Чехии это никак не связано. Солидарность – это другое! Наш опыт с Кохвером и другие случаи показали, куда все клонится, поэтому Балтийские страны и решили проявить солидарность.

Другое дело, что это все не очень уверенно наложилось на общеевропейскую позицию. Остальные столицы – в первую очередь Париж и Бонн – пока помалкивают.

Заявление Земана как раз и было связано с тем, чтобы затормозить эти процессы и выиграть время, чтобы не произошло так, как это было в Солсбери, где в 2018 году, еще три недели спустя после произошедшего, не было слышно ни гугу. Акции солидарности начались позже.

– А сейчас - то ли еще будет?

– Может, будет, может, не будет. На чешскую линию наложилась болгарская. Тема еще не закончена.

Вся эта дипломатическая сторона дела – это выплеснувшееся наружу противостояние разведслужб. Диверсионные акции российской стороны вызвали полное отторжение, поскольку уже никак не вмещались в межразведывательный вариант. 29

– Можно ли называть происходящее дипломатической войной?

– Да, это уже выплеснулось на поприще дипломатического противостояния. Всё намного шире.

– Кому нужны дипломатические войны? Зачем они раскручиваются?

– Чехи воспользовались ситуацией, чтобы разогнать осиное гнездо. Пражская резидентура под крышей посольства РФ – одно из самых непропорционально многочисленных посольств. 29

Наряду с Будапештом и Веной там достаточно много российских разведчиков и спецслужбистов под дипприкрытием. И у них, и у бизнес-линий в Чехии – очень большое влияние. Чехам подвернулся хороший повод это подчистить.

На 18 высланных из Чехии российских дипломатов Россия ответила 20-ю, вопреки дипломатической практике отвечать зеркально. Это вызов. Сделано с целью показать, что мы сильнее, а вы никто. На что чехи обиделись, и потребовали еще больше уменьшить российскую дипмиссию. А Россия решила лишить чехов права нанимать местную рабочую силу, что означает для чехов большие проблемы.

И даже после всех этих ходов у России в Чехии остается 49 человек, а у чехов в России – максимум 46, и при этом неизвестно, что будет после указа президента Путина о запрете нанимать сотрудников.

– В чем смысл всего этого?

– Указать им место. Москва хочет показать, кто есть кто. Мол, вы нам не ровня. 29

– Связан ли с этими подковерными войнами скандал, раскрученный в Белоруссии?

– По-своему связан, но не с конкретным случаем. Судя по видеозаписям белорусских спецслужб с теми заговорщиками, которые якобы с подачи чуть ли не самого Байдена решили убить несчастного Батьку и атаковать его детей, становится все понятно.

Покушение на Батьку – это подстава для политической игры. Раз Байден ответил утвердительно на вопрос об убийце-Путине, то теперь в российских СМИ раскручивается логика, что Байден такой же. 29

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: дипломатические войны. Кому выгоден подрыв отношений? / Одежда ведущей: LeSaar Atelier ФОТО: Pm

Почему Чехия инициировала дипломатический скандал именно сейчас?

Не поспешила ли Эстония с жесткой реакцией? Не следовало ли потребовать косвенных доказательств вины российских спецслужб?

Можно ли усмотреть в высылке российского дипломата из Эстонии попытку не допустить заключения Пограничного договора?

Кому нужны дипломатические войны? Зачем они развязываются?

Связан ли с подковерными войнами скандал в Белоруссии?