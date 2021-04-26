Варе: балтийская солидарность не очень уверенно наложилась на общеевропейскую позицию

Варе: балтийская солидарность не очень уверенно наложилась на общеевропейскую позициюПариж и Бонн пока помалкивают
- Чехи воспользовались ситуацией, чтобы разогнать осиное гнездо
- Дипвойны – это выплеснувшееся наружу противостояние разведслужб
- Насчет Пограндоговора не следует питать иллюзий – ничего не будет!
- Покушение на Батьку – это подстава для политической игры
Скандал в Чехии инициировал обмен высылками и обострение дипотношений между Россией и странами Европы. Стоило ли Эстонии спешить с жесткой реакцией? Кому выгоден подрыв отношений?