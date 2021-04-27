Эпп Мяэ получит денежную премию в 15 000 евро
Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) намерен премировать ставшую на прошлой неделей чемпионкой Европы по борьбе эстонскую спортсменку Эпп Мяэ, пишет Rus.ERR.
Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) намерен премировать ставшую на прошлой неделей чемпионкой Европы по борьбе эстонскую спортсменку Эпп Мяэ, пишет Rus.ERR.
За золотую медаль ее ждет премия в размере 15 000 евро.
Тренерам чемпионки Европы Ахто Раска и Максиму Молонову выплатят по 3750 евро.
Эстонский олимпийский комитет в январе прошлого года обновил принципы премирования завоевавших медали на международных титульных соревнованиях спортсменов и их тренеров: чемпионы мира с тех пор получают по 50 000 евро вместо прежних 40 000 тысяч, а призовые за серебряные и бронзовые медали чемпионата мира остались прежними - 20 000 евро и 15 000 евро соответственно.
За золотую медаль чемпионата Европы стали платить 15 000 евро вместо прежних 19 000 евро, но если раньше серебряные и бронзовые призеры европейских первенств оставались без денежных премий, то теперь финансово поощряют их - за серебряную медаль платят 10 000 евро, за бронзовую - 5000 евро.