Эпп Мяэ получит денежную премию в 15 000 евро

Эстонский олимпийский комитет в январе прошлого года обновил принципы премирования завоевавших медали на международных титульных соревнованиях спортсменов и их тренеров: чемпионы мира с тех пор получают по 50 000 евро вместо прежних 40 000 тысяч, а призовые за серебряные и бронзовые медали чемпионата мира остались прежними - 20 000 евро и 15 000 евро соответственно.