Вт, 27.04.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Эпп Мяэ получит денежную премию в 15 000 евро

Эпп Мяэ. ФОТО: SANDER ILVEST/POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) намерен премировать ставшую на прошлой неделей чемпионкой Европы по борьбе эстонскую спортсменку Эпп Мяэ, пишет Rus.ERR.

За золотую медаль ее ждет премия в размере 15 000 евро.

Тренерам чемпионки Европы Ахто Раска и Максиму Молонову выплатят по 3750 евро.

Эстонский олимпийский комитет в январе прошлого года обновил принципы премирования завоевавших медали на международных титульных соревнованиях спортсменов и их тренеров: чемпионы мира с тех пор получают по 50 000 евро вместо прежних 40 000 тысяч, а призовые за серебряные и бронзовые медали чемпионата мира остались прежними - 20 000 евро и 15 000 евро соответственно.

За золотую медаль чемпионата Европы стали платить 15 000 евро вместо прежних 19 000 евро, но если раньше серебряные и бронзовые призеры европейских первенств оставались без денежных премий, то теперь финансово поощряют их - за серебряную медаль платят 10 000 евро, за бронзовую - 5000 евро.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back