Фото ⟩ В необычной деревне в волости Харку продается дом тоже необычной формы
Деревня Адра известна своими домами, имеющими форму миниатюрных египетских пирамид. Самый большой дом сейчас ищет нового хозяина, пишет Kodustiil.
Деревня Адра известна своими домами, имеющими форму миниатюрных египетских пирамид. Самый большой дом сейчас ищет нового хозяина, пишет Kodustiil.
Выставлено на продажу самое большое здание в известной деревне пирамид Адра недалеко от Кейла-Йоа.
Бывшее когда-то административным здание используется как дом на одну семью и продается за 179 000 евро.
Дом-пирамида построен как уменьшенная модель египетской пирамиды Хеопса со стороной 15 метров. Говорят, что жить в домах-пирамидах хорошо, потому что они обладают гармоничной энергией, которая хорошо влияет на людей.
На первом этаже дома площадью 228 квадратных метров расположены прихожая, большая гостиная, три спальни, кухня, туалет, душ, баня и техническое помещение. На втором этаже три спальни, а на третьем - еще одна комната, которую новый хозяин может обставить по своему усмотрению.
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