Фото ⟩ В необычной деревне в волости Харку продается дом тоже необычной формы

Выставлено на продажу самое большое здание в известной деревне пирамид Адра недалеко от Кейла-Йоа.

Деревня пирамид. ФОТО: city24.ee

Бывшее когда-то административным здание используется как дом на одну семью и продается за 179 000 евро.

Дом в деревне пирамид. ФОТО: City24

Дом-пирамида построен как уменьшенная модель египетской пирамиды Хеопса со стороной 15 метров. Говорят, что жить в домах-пирамидах хорошо, потому что они обладают гармоничной энергией, которая хорошо влияет на людей.

Дом в деревне пирамид. ФОТО: City24

На первом этаже дома площадью 228 квадратных метров расположены прихожая, большая гостиная, три спальни, кухня, туалет, душ, баня и техническое помещение. На втором этаже три спальни, а на третьем - еще одна комната, которую новый хозяин может обставить по своему усмотрению.

Дом в деревне пирамид. ФОТО: City24