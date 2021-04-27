Bellingcat и The Insider: офицеры ГРУ считали, что во Врбетице хранятся боеприпасы для Украины
После подрыва склада с боеприпасами в Чехии офицеры Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) попытались дважды убить болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева с помощью нервно-паралитического вещества, который они провезли через границу, возможно, дипломатическим багажом. Об этом говорится в расследовании изданий Bellingcat и The Insider, подготовленной при участии немецкого издания Der Spiegel и чешского Respekt и опубликованной в понедельник, 26 апреля.