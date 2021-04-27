Bellingcat и The Insider: офицеры ГРУ считали, что во Врбетице хранятся боеприпасы для Украины

По данным журналистов-расследователей, группа сотрудников ГРУ летала в Софию и останавливалась в гостинице, окна которой выходили на окна компании Гебрева EMCO, пишет Deutsche Welle. Анализ поездок российских офицеров свидетельствует о возможном провозе токсина с помощью дипломатического багажа. Весной 2015 года было совершено два покушения на Гебрева, оба безуспешные. Какое именно отравляющее вещество было использовано против Гебрева, неизвестно. "Возможно, это был именно "Новичок", но для того чтобы установить это, необходимы дополнительные лабораторные анализы. А провести их сложно, так как образцы крови Гебрева таинственным образом исчезли из финской лаборатории Verifinn", - пишет далее The Insider.

Офицеры ГРУ считали, что во Врбетице хранятся боеприпасы для Украины

Между тем, по информации Bellingcat и The Insider, сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига совершили взрыв на складе в чешском Врбетице, поскольку полагали, что хранящиеся на нем боеприпасы предназначаются для экспорта в Украину. По их данным, сотрудники ГРУ не знали, что чешский склад не участвовал в украинских поставках компании Гебрева EMCO, оружие которой хранилось в том числе во Врбетице.

Несмотря на то что Гебрев отрицает масштабные поставки боеприпасов Украине, журналистам удалось выяснить, что его компания экспортировала военные товары Киеву в разгар военного конфликта в Донбассе с декабря 2014 года по февраль 2015-го. EMCO поставила Украине в этот период три корабля с боеприпасами, пишет The Insider со ссылкой на источник, близкий к украинским военным закупкам.

Взрыв во Врбетице и кризис в отношениях Чехии и РФ

В середине апреля начался дипломатический кризис между Россией и Чехией. Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия. Кремль отверг обвинения со стороны Праги.