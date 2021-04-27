С валунов в Пирита смыты непристойные рисунки

По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, на прошлой неделе в Пирита были проведены основательные уборочные работы.

«Мойкой высокого давления были вымыты все 20 общественных игровых площадок, находящихся в ведении района, а также общественные столы для игры в шахматы и скейт-парки. Были вымыты и очищены от граффити скамейки и мусорные урны общественного пользования. Например, мы очистили скамейки и мусорные урны вдоль пешеходной дорожки Раннаметса и на променаде, вдоль улицы Вабаыхукооли теэ и в других местах», — сказал Лийнат.

Лийнат отметил, что за зиму многие скамейки и мусорные урны были полностью исчерканы. «Например, испорчены элементы скейт-парка на улице Йыэсуу. На некоторых детских площадках испачканы горки и качели. Испачканные места удалось отмыть, но поскольку краска повреждена, игровые элементы придется перекрашивать или заменять», — сказал старейшина.

Обезображенный непристойными рисунками валун "Чертово седло". ФОТО: Управа Пирита.

Вандалы не пощадили даже камни Пирита, в ходе уборки все пострадавшие камни тоже вымыли. «Например, был измазан самый большой в Пирита валун „Чертово седло“, расположенный на улице Нурмику-теэ. С валуна были смыты непристойные надписи», — отметил Лийнат, добавив, что от граффити были очищены даже мелкие камни в Пирита.