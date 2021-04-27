Эстония надеется убедить Финляндию разрешить трудовую миграцию уже в конце мая
Эстония надеется достичь с Финляндией соглашения, которое позволит возобновить трудовую миграцию между двумя странами в конце мая, пишет Rus.ERR.
Эстония надеется достичь с Финляндией соглашения, которое позволит возобновить трудовую миграцию между двумя странами в конце мая, пишет Rus.ERR.
"Мы продолжим убеждать Финляндию ослабить ограничения на трудовую миграцию до конца мая. Мы будем действовать в целях предотвращения распространения COVID-19 и готовы принять дополнительные меры по охране здоровья при трансграничных передвижениях", - об этом в понедельник сообщила ERR пресс-секретарь МИД Кристина Отс.
На прошлой неделе финское правительство решило продлить действующие с конца января строгие ограничения на въезд до 25 мая.
По словам представителя Министерства иностранных дел, Эстония неоднократно обращалась к Финляндии с целью найти решения, которые позволили бы трудовой миграции продолжаться в самой обычной возможной форме и в то же время не поставили бы под угрозу систему здравоохранения ни того, ни другого государства.
На вопрос, пыталась ли Эстония решить проблему ограничений, введенных Финляндией, через Европейскую комиссию, поскольку это противоречит правилам Европейского cоюза, представитель МИД ответил, что согласно правилам ЕС, страны имеют право ограничивать свободное передвижение лиц в случае угрозы здравоохранению.