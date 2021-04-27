Эстония надеется убедить Финляндию разрешить трудовую миграцию уже в конце мая

"Мы продолжим убеждать Финляндию ослабить ограничения на трудовую миграцию до конца мая. Мы будем действовать в целях предотвращения распространения COVID-19 и готовы принять дополнительные меры по охране здоровья при трансграничных передвижениях", - об этом в понедельник сообщила ERR пресс-секретарь МИД Кристина Отс.

На прошлой неделе финское правительство решило продлить действующие с конца января строгие ограничения на въезд до 25 мая.

По словам представителя Министерства иностранных дел, Эстония неоднократно обращалась к Финляндии с целью найти решения, которые позволили бы трудовой миграции продолжаться в самой обычной возможной форме и в то же время не поставили бы под угрозу систему здравоохранения ни того, ни другого государства.