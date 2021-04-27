Галерея ⟩ В Лондоне появился бассейн, висящий между двумя жилыми домами

Построенный между двумя жилыми домами класса люкс в лондонском районе Найн-Элмс бассейн создан для любителей острых ощущений. Из бассейна, расположенного на десятом этаже, открывается захватывающий вид на посольство США, здание парламента и колесо обозрения «Лондонский глаз» на южном берегу Темзы.

Церемония открытия бассейна пройдет 19 мая. 25-метровый бассейн, доставленный из Колорадо, вмещает 400 тонн воды. О проекте бассейна со стеклянным дном было объявлено в 2019 году, а его завершение было немного отложено из-за пандемии коронавируса, пишет The Sun.