На Тасмании погибли три гонщика
Во время ралли Тарга на австралийском острове Тасмания на выходных погибли три гонщика. Местные власти начали расследование и хотят в будущем сделать соревнования более безопасными.
Во время ралли Тарга на австралийском острове Тасмания на выходных погибли три гонщика. Местные власти начали расследование и хотят в будущем сделать соревнования более безопасными.
Первой жертвой трагической аварии стал 68-летний Шэйн Невин, который в пятницу вылетел на своей Mazda RX-7 1979 года с дороги и перевернулся через крышу. Штурман Невина Гленн Эванс травм при этом не получил.
На следующий день 68-летний Ли Манди и 58-летний Деннис Нигл на своем Porsche 911 GT3 вылетели с дороги в дерево. Оба погибли на месте происшествия. По словам очевидцев, до столкновения с деревом Porsche взлетел в воздух и при приземлении водитель утратил над ним контроль. «В следующее мгновение как будто прогремел взрыв, который эхом прозвучал повсюду!» - прокомментировал очевидец произошедшее.
Trágica Targa #Tasmania: tres fallecidos en dos accidentes - https://t.co/apkXPh2NwU #Rally pic.twitter.com/cpidHnCoaA— SoyMotor.com (@SoyMotor) April 26, 2021
Ралли Тарга представляет собой своего рода гоночный марафон продолжительностью 2000 км. В этом году гонка началась еще 19 апреля. По словам директора Австралийского союза автоспорта Юджина Арокка, созвана следственная комиссия, которая надеется прояснить причины трагических аварий
Ралли Тасмании проводится последние 26 лет, ранее на нем погибли два гонщика. В 2013 году на Porsche врезался в дерево Джон Мэнселл и в 1996 году в аварии погиб штурман Йен Джонсон.