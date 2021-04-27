На Тасмании погибли три гонщика

Первой жертвой трагической аварии стал 68-летний Шэйн Невин, который в пятницу вылетел на своей Mazda RX-7 1979 года с дороги и перевернулся через крышу. Штурман Невина Гленн Эванс травм при этом не получил.

На следующий день 68-летний Ли Манди и 58-летний Деннис Нигл на своем Porsche 911 GT3 вылетели с дороги в дерево. Оба погибли на месте происшествия. По словам очевидцев, до столкновения с деревом Porsche взлетел в воздух и при приземлении водитель утратил над ним контроль. «В следующее мгновение как будто прогремел взрыв, который эхом прозвучал повсюду!» - прокомментировал очевидец произошедшее.

Ралли Тарга представляет собой своего рода гоночный марафон продолжительностью 2000 км. В этом году гонка началась еще 19 апреля. По словам директора Австралийского союза автоспорта Юджина Арокка, созвана следственная комиссия, которая надеется прояснить причины трагических аварий