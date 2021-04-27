Латвийские самоуправления неоднократно заявляли о том, что в регионах необходимо строить новое жилье, а пандемия еще больше обострила ситуацию в семьях, которым во время удаленной учебы и работы необходимо делить нередко и так уже недостаточное пространство. Есть самоуправления, которые сами пытаются решить проблему, строя многоквартирные дома или привлекая инвесторов, но большая часть рассчитывает на помощь государства и Европейского cоюза (ЕС).

В марте латвийский Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону «"Об аренде жилых помещений», предусматривающие введение баланса ответственности и прав между арендодателем и арендатором. Планируется, что изменения вступят в силу 1 мая этого года.

Что даст новый закон

В настоящее время аренда жилых помещений регулируется законом «Об аренде жилых помещений», принятым почти 30 лет назад. Он устарел и больше не соответствует текущей экономической и социальной ситуации. Депутат Сейма Улдис Будрикис подчеркнул, что арендодателю сейчас приходится мириться с высокими рисками того, что арендатор не будет платить арендную плату или оплачивать сопутствующие расходы. При этом все споры должны решаться в судебном порядке, что является сложным, дорогостоящим и длительным процессом, который может занять годы.

«Поэтому в настоящее время в стране не производятся целевые и систематические инвестиции в так называемые арендные дома», - добавил депутат.

Он считает, что существование эффективного рынка аренды в первую очередь в интересах населения, так как это способствует новым инвестициям в жилые помещения и доступности жилья более высокого качества, а также эффективной ценовой конкуренции.

Альянс девелоперов недвижимого имущества считает, что со вступлением в силу нового закона ожидаются инвестиции как девелоперов, так и инвестиционных фондов в строительство новых домов для сдачи в аренду и ремонт исторических домов. По оценкам альянса, после вступления в силу нового закона об аренде объем инвестиций в строительство новых арендных домов может достигнуть 100 миллионов в год.

«Ожидается, что новый закон не только поспособствует росту инвестиций в развитие фонда в аренду, но и снимет напряженность, которая много лет была между арендаторами и арендодателями», - считает присяжный адвокат Инита Юрка.

Выделят 42,9 миллиона

Только у 25% латвийских домохозяйств доход составляет минимальную зарплату в Германии, Нидерландах или Ирландии. Низкий доход не позволяет семьям приобрести новое жилье, а нынешнее - перенаселено и плохого качества. Согласно статистике, представленной Министерством экономики (МЭ), почти каждое пятое домохозяйство встречается с какой-либо из проблем - живет в домах с протекающей крышей, сырыми стенами или потолком, гниющими оконными рамами или фундаментом. К тому же для 70% домохозяйств общие расходы, связанные с жильем, доставляют финансовые трудности.

На заседании Комиссии по долгосрочному развитию Сейма заместитель госсекретаря МЭ по вопросам жилищной политики и строительства Илзе Бейнаре отметила, что с существующим жилым фондом перед Латвией стоит много вызовов. «Небольшой жилой фонд ухудшает мобильность жителей и доступность рабочих мест, мешает появлению новых рабочих мест», — считает Бейнаре.

Согласно статистике МЭ, в Латвии с 1993 года построено только 4% из всех многоэтажных домов. За последние десять лет строительство нового жилья в основном происходило только в Риге и регионе вокруг столицы. В регионах строятся в основном частные дома.

Чтобы увеличить доступность жилья для жителей с недостаточными доходами, МЭ предлагает использовать средства Механизма восстановления и устойчивости ЕС, 42,9 миллиона евро перенаправив на долгосрочные кредиты с элементами гранта девелоперам на постройку доходных домов. Строить такие объекты смогут как частные компании, так и предприятия самоуправлений.

Советник Союза самоуправлений Латвии по вопросам народного хозяйства Айно Салминьш на заседании комиссии заявил, что все программы, которые предлагает МЭ для улучшения жилого фонда, организация поддерживает, но указал на недостаточный объем финансирования. По его словам, интерес со стороны местных властей очень велик.

Хотя проблемы с жильем актуальны во многих самоуправлениях, до этого только несколько самоуправлений начали активную работу в этой сфере. Например, в Валмиере уже в 2018 году были построены два доходных дома на 150 квартир. На данный момент свободных квартир в этих домах нет.

Вентспилсская дума год назад как первое самоуправление в Латвии, решая проблему доступности съемного жилья и одновременно способствуя развитию бизнеса, утвердила положение «Конкурс на софинансирование проектов постройки новых доходных домов в Вентспилсе». Позже, в мае прошлого года, дума объявила первый этап конкурса на софинансирование новых многоквартирных объектов для сдачи в аренду. Софинансирование от самоуправления может достичь 200 тыс. евро. В домах должно быть не менее 12 квартир, минимальная площадь однокомнатной должна быть 25, двухкомнатной - 40, трехкомнатной - 55 квадратных метров. Четырехкомнатные квартиры должны быть площадью по крайней мере 75 квадратных метров.

Второй этап конкурса Вентспилсская дума планирует объявить в конце этого или в начале следующего года.

Не имеют право на кредит

По данным опроса, проведенного Объединением обществ многодетных семей, в котором приняли участие около 1000 семей, 43% семей проживают в жилищах, где на одного члена семьи приходится менее десяти квадратных метров площади, и это в основном многодетные семьи. К тому же 7% опрошенных живут в жилищах, где каждому члену семьи доступно до пяти квадратных метров площади, и нередко это жилища, предоставленные самоуправлениями, потому что других предложений у местных властей попросту нет.

Две трети опрошенных семей с детьми живут в домах, которые им не принадлежат, платя за аренду в месяц больше, чем был бы ежемесячный кредитный платеж при погашении кредита на 20 лет за то же жилье. Однако мало кто за пределами Риги вообще имеет право на получение кредита. Согласно данным опроса, только четвертая часть в ближайшие два года планирует купить новое жилье.

Омбудсмен Юрис Янсонс отметил, что ни в одном нормативном акте в Латвии не оговорены ни минимальная необходимая жилая площадь, ни требования к благоустройству. «Многие домохозяйства в Латвии до сих пор живут в перенаселенных квартирах и жилищах с низким уровнем благоустройства», — говорит омбудсмен.

Существующая поддержка от самоуправлений не всегда доступна семьям, так как их доходы для получения поддержки слишком высоки. Но и кредит на покупку своего жилья эти семьи получить не могут. По мнению омбудсмена, самоуправления должны строить арендные дома, но необходимо также навести порядок в нормативных актах.