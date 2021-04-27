В Таллинне ссора между тремя мужчинами привела к кровопролитию

Кровопролитие произошло в понедельник на улице Винди в Кристийне, когда между тремя мужчинами возникла ссора, сообщила Пыхьяская префектура.

В ходе конфликта 35-летний мужчина ударил ножом 50-летнего и 48-летнего знакомых. Скорая помощь доставила потерпевших в больницу. По первоначальным данным, их жизням ничего не угрожает.