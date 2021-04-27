В Эстонии в ходе вакцинации за неделю зафиксировано семь серьезных побочных эффектов

По данным Лекарственного департамента, два сообщения о серьезных побочных эффектах были связаны с вакциной Pfizer/BioNTech, одно - с вакциной Moderna, и еще четыре - с препаратом AstraZeneca.

Также, поступили сообщения о двух случаях тромбоза у женщин 79 и 74 лет после вакцинации Pfizer/BioNTech, последний из которых закончился смертью, однако связь данных случаев с вакциной считается маловероятной, поскольку у обеих пациенток были тяжелые хронические заболевания, при которых тромбы являются одним из возможных осложнений.

После вакцинации AstraZeneca поступило сообщение о тромбоцитопении у 61-летнего мужчины, он поправляется после лечения; у 72-летней женщины возникло расстройство зрения (отделение сетчатки глаза) на шестой день после прививки, потребовалось хирургическое лечение. У 59-летней женщины на второй день после второй дозы вакцины возник тромбоз, но связь с вакциной маловероятна, а у 38-летней женщины возник синдром головной боли и светочувствительности, который продолжался больше месяца и потребовал лечения.