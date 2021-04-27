Tesla отчиталась о рекордной квартальной прибыли. Достичь успеха компании помогла продажа биткойнов

Напомним, ранее в Tesla сообщили , что по итогам первого квартала 2021 года компания Tesla выпустила 180 338 и отгрузила 184 800 электромобилей, обновив рекорды по этим показателям, установленные в четвертом квартале прошлого года. Весь объем производства пришелся на электрокары Model 3 и Model Y. Поставки двух этих моделей составили 182 780 штук. Кроме того, компания поставила клиентам 2 020 машин Model S и Model X, выпущенных в прошлом году. Сейчас Tesla налаживает выпуск обновленных версий Model S и Model X, которые были представлены в январе.

В свежем отчете компании указано, что выручка Tesla в первом квартале составила почти 10,4 млрд долларов, а прибыль - 438 млн долларов. По сравнению с первым кварталом 2020 года выручка компании выросла на 74%, а прибыль - в 27 раз (год назад Tesla отчиталась о квартальной прибыли в 16 млн долларов). При этом прибыльность компании снова была обеспечена не за счет продажи электромобилей - в отчете говорится, что Tesla продала биткоины на 101 млн долларов (в феврале Tesla купила биткоины на 1,5 млрд долларов, а в марте разрешила покупать машины за криптовалюту). Также компания получила рекордные 518 млн долларов от продажи ZEV-кредитов другим автопроизводителям, пишет The Verge . Речь идет о средствах, которые компания получает от конкурентов, продающих машины с ДВС. Такие сделки позволяют автопроизводителям соответствовать требованиям некоторых штатов США и стран ЕС к экологичности машин.