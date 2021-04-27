Премьер-министр Финляндии: чрезвычайная ситуация в стране заканчивается

Решение о снятии положения будет принято сегодня в ходе внеочередного заседания. Марин уточнила, что обсудила отмену чрезвычайной ситуации и с президентом Саули Нийнистё: «Официальная позиция такова, что для применения Закона о чрезвычайной ситуации больше нет условий».