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Премьер-министр Финляндии: чрезвычайная ситуация в стране заканчивается

Премьер-министр Финляндии Санна Марин. ФОТО: POOL/REUTERS

Во вторник премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что объявленная в начале марта из-за распространения коронавируса чрезвычайная ситуация подходит к концу, пишет ERR.

Решение о снятии положения будет принято сегодня в ходе внеочередного заседания. Марин уточнила, что обсудила отмену чрезвычайной ситуации и с президентом Саули Нийнистё: «Официальная позиция такова, что для применения Закона о чрезвычайной ситуации больше нет условий».

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