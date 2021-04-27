Renault снизит максимальную скорость всех машин компании

Такое решение глава Renault объяснил тем, что свыше трети смертельных аварий происходит из-за превышения скорости. Поэтому в компании решили принудительно ограничить скорость новых машин Renault и принадлежащего компании румынского бренда Dacia, пишет РБК .

Ранее аналогичное ограничение скорости для новых машин ввела компания Volvo. Помимо ограничения максимальной скорости машин компания также работает над внедрением технологий, которые будут контролировать скорость автомобиля на основании данных о действующих ограничениях скорости и геоданных. В частности, речь идет об автоматическом снижении скорости на улицах, где расположены школы и больницы.

В 2019 году компания также представила проект по оснащению своих будущих автомобилей системами распознавания пьяных или невнимательных водителей. Обе инициативы являются частью реализуемого компанией плана Vision 2020. Цель этой программы заключается в том, чтобы свести к нулю число смертей и случаев получения серьезных травм в новых автомобилях Volvo.

В Volvo подчеркивали, что превышение скорости остается одной из главных причин ДТП со смертями и травмами. Так, по данным, американских властей, превышение скорости стало причиной 25% таких ДТП в США в 2017 году.