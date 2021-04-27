Фото ⟩ Под Йыгева произошла авария: беременную женщину увезли в больницу
Сегодня около 13 часов у деревни Ыуна на шоссе Тарту-Йыгева-Ававете неподалеку от Йыгева произошла аварии, пишет Tartu Postimees.
Сегодня около 13 часов у деревни Ыуна на шоссе Тарту-Йыгева-Ававете неподалеку от Йыгева произошла аварии, пишет Tartu Postimees.
Водитель автомобиля Škoda, двигавшегося по направлению к Раквере, хотел повернуть налево в сторону Пыльтсамаа, но не заметил ехавшую во встречном направлении машину Toyota. Это привело к столкновению.
В Škoda находился только водитель, а в Toyota – четыре человека: мужчина, беременная женщина и двое детей. Скорая помощь доставила беременную женщину в больницу.
Другие участники аварии в госпитализации не нуждались.