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  • Под Йыгева произошла авария: беременную женщину увезли в больницу

Фото ⟩ Под Йыгева произошла авария: беременную женщину увезли в больницу

Сегодня около 13 часов у деревни Ыуна на шоссе Тарту-Йыгева-Ававете неподалеку от Йыгева произошла аварии, пишет Tartu Postimees.

Водитель автомобиля Škoda, двигавшегося по направлению к Раквере, хотел повернуть налево в сторону Пыльтсамаа, но не заметил ехавшую во встречном направлении машину Toyota. Это привело к столкновению.

В Škoda находился только водитель, а в Toyota – четыре человека: мужчина, беременная женщина и двое детей. Скорая помощь доставила беременную женщину в больницу.

Другие участники аварии в госпитализации не нуждались.

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