Фото ⟩ Под Йыгева произошла авария: беременную женщину увезли в больницу

Водитель автомобиля Škoda, двигавшегося по направлению к Раквере, хотел повернуть налево в сторону Пыльтсамаа, но не заметил ехавшую во встречном направлении машину Toyota. Это привело к столкновению.

В Škoda находился только водитель, а в Toyota – четыре человека: мужчина, беременная женщина и двое детей. Скорая помощь доставила беременную женщину в больницу.