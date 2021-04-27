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Медицинская комиссия не может разобраться в смерти Диего Марадоны

March 10, 2021, Buenos Aires, Argentina: Under the slogan: ''He is not dead, they killed him'', Diego Maradona fans and family members organized a demonstration in front of the Obelisk to demand justice for his death. (Credit Image: © Alejo Manuel Avila/Le Pictorium Agency via ZUMA Press) ФОТО: Alejo Manuel Avila/ZUMAPRESS.com

Судебно-медицинская комиссия, созванная в Аргентине для расследования причин кончины звезды мирового футбола Диего Марадоны, выявила странные нестыковки в деле о его смерти, сообщает Newsru со ссылкой на телеканал TN.

По данным патологоанатомов, Диего скончался во сне между 4 и 6 часами утра 25 ноября. Однако первая прибывшая на вызов бригада медиков констатировала его смерть лишь в 13:15, до этого его пытались реанимировать в течении 45 минут. При этом, согласно показаниям фельдшеров, к тому времени тело Марадоны уже остыло и проявились первые признаки окоченения.

Это не стыкуется с показаниями одной из медсестер Даяны Мадрид, согласно которым Диего будто бы просыпался и вставал утром.

Выяснилось, что Марадона страдал сердечной и почечной недостаточностью, а также циррозом печени. Это патологии, обнаруженные в теле кумира судмедэкспертами, говорят об отсутствии диагностики и должного ухода со стороны его лечащих врачей. Ни один из них не заметил очевидных симптомов или преуменьшил их значение.

Он не соблюдал диету и непосредственно перед кончиной страдал от отеков различных частей тела. Выявленный букет недугов вызывают одни и те же симптомы - задержку в теле натрия и воды. Это могло послужить непосредственной причиной декомпенсации и отека легких, которые положили конец его жизни.

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от острого отека легких на фоне сердечной недостаточности. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти, что и послужило причиной расследования.

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