В странах Балтии вновь возросло число суточных заражений COVID-19
В странах Балтии за минувшие сутки зафиксировано 2086 случаев заражения коронавирусом, из них в Латвии - 596, в Литве - 1031, в Эстонии 459 новых случаев.
В странах Балтии за минувшие сутки зафиксировано 2086 случаев заражения коронавирусом, из них в Латвии - 596, в Литве - 1031, в Эстонии 459 новых случаев.
Накануне в странах Балтии было зафиксировано 1115 случаев коронавируса, 729 из которых было в Литве, 361 - в Латвии, 25 - в Эстонии. Менее тысячи новых случаев заражения в последний раз было зарегистрировано 15 февраля - 893.
В Латвии за прошедшие сутки умерли четыре пациента с коронавирусом, общее число смертей больных с COVID-19 достигло 2110 человек, сообщает во вторник Центр профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлен у 116 132 человек. Накануне было зарегистрировано 220 новых случаев.
В Литве за минувшие сутки от коронавируса скончались 13 человек, сообщил во вторник департамент статистики. С начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 3877 человек, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7842 смерти. Всего с начала пандемии в Литве зарегистрировано 242 926 случаев COVID-19. Накануне было выявлено 514 новых заражений.
В Эстонии за минувшие сутки скончались три человека с коронавирусом, сообщил департамент здоровья. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1148 человек. Общее число выявленных заражений с начала пандемии в Эстонии составляет 120 836 случаев. Накануне было отмечено 163 случая.
Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины привита 313 156 жителям Эстонии, в том числе курс вакцинации завершен у 101 625 человек.