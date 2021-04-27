В странах Балтии вновь возросло число суточных заражений COVID-19

Накануне в странах Балтии было зафиксировано 1115 случаев коронавируса, 729 из которых было в Литве, 361 - в Латвии, 25 - в Эстонии. Менее тысячи новых случаев заражения в последний раз было зарегистрировано 15 февраля - 893.

В Латвии за прошедшие сутки умерли четыре пациента с коронавирусом, общее число смертей больных с COVID-19 достигло 2110 человек, сообщает во вторник Центр профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлен у 116 132 человек. Накануне было зарегистрировано 220 новых случаев.

В Литве за минувшие сутки от коронавируса скончались 13 человек, сообщил во вторник департамент статистики. С начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 3877 человек, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7842 смерти. Всего с начала пандемии в Литве зарегистрировано 242 926 случаев COVID-19. Накануне было выявлено 514 новых заражений.

В Эстонии за минувшие сутки скончались три человека с коронавирусом, сообщил департамент здоровья. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 1148 человек. Общее число выявленных заражений с начала пандемии в Эстонии составляет 120 836 случаев. Накануне было отмечено 163 случая.