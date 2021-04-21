Картина дня: Эстония в списке недружественных стран РФ, возвращение в школу выпускников и инцидент в детсаду
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 апреля.
В список недружественных по отношению к России стран попало девять государств, в том числе Эстония. Читать далее...
Правительство приняло сегодня принципиальное решение, которое позволит ученикам 9-го и 12-го класса вернуться к контактному обучению с 3 мая. Учебную работу придется проводить, соблюдая все правила безопасности. Читать далее...
Сегодня, 27 апреля, после 12:00 центр тревоги получил сообщение, что в расположенном в Саку детском саду произошел несчастный случай с четырехлетним ребенком, которого скорая помощь отвезла в больницу. Читать далее...
В Харьюском уездном суде во вторник утром возобновился процесс над Исой Халиловым и Вячеславом Калашниковым, которых прокуратура обвиняет в совершении летом прошлого года в Таллинне тяжелой аварии, в результате которой погибли два человека. Прокурор потребовал приговорить обоих обвиняемых к длительному сроку тюремного заключения. Читать далее...
Скандал в Чехии инициировал обмен высылками и обострение дипотношений между Россией и странами Европы. Стоило ли Эстонии спешить с жесткой реакцией? Кому выгоден подрыв отношений? Читать далее...
Лет 30 назад преподаватель нарвского 14-го ПТУ Алексей Юлле был известен далеко за пределами города. Сделанные им вместе с учениками самодельные машины и мотоциклы побеждали на всесоюзных конкурсах, их технические решения испытывали и изучали на крупных заводах. Но потом Алексей уехал в Финляндию на клубнику, да так и остался там жить. Теперь он снова работает в Нарве - делает здесь полезную для здоровья мебель на экспорт, а в свободное время создает произведения искусства, которые к тому же ездят. Читать далее...
Вечером 26 апреля и в первые минуты 27 апреля Finnair отменила два рейса из Хельсинки в Таллинн. Директор Эстонской библиотеки-репозитория Герда Кордеметс и еще примерно сотня человек были вынуждены провести изнурительную ночь на скамейках аэропорта Хельсинки-Вантаа, для них даже не организовали питьевую воду. Читать далее...
Сегодня правительство обсудило вопрос смягчения ограничений, вызванных распространением коронавирусу. В числе прочего обсуждалась просьба духовенства и обращение мэра Таллинна Михаила Кылварта открыть церкви на день раньше, чтобы позволить православным христианам встретить Пасху в храмах. Читать далее...
Шведская фирма Nilar International AB, производящая аккумуляторы и энергонакопители, собирается построить в Эстонии завод, который в будущем даст работу тремстам человек. Точное местонахождение пока неизвестно, но после отсева осталось два места. Читать далее...
Этой весной редакция программы Kuuuurija начала расследовать историю о конфликте между переехавшим в Эстонию российским миллионером Юрием Петровым и Эстонской ассоциацией практической стрельбы (EPLÜ), но постепенно пришла к более серьезному открытию: боеприпасы Сил обороны Эстонии незаконно попадают в чужие руки. Читать далее...
Чтобы предотвратить ситуацию, при которой новые штаммы вируса могут широко распространяться в Эстонии, Департамент здоровья, и Министерство социальных дел хотят, чтобы туристы по возвращении в Эстонию соблюдали обязанность изоляции. Читать далее...
Вооруженные силы Карибского моря задержали в середине апреля неподалеку от Сент-Люсии яхту с 200 кг кокаина на борту. Находившиеся на ней гражданин Эстонии и гражданин Латвии были помещены в следственную тюрьму. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5034 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 459, то есть 9,1% от общего количества. Читать далее...
В начале апреля, пишет Postimees, на площади Лосси на Тоомпеа собрались люди с плакатами и заявлениями, которые вместил в себя лозунг, написанный крупными буквами: «Мы не уйдем и не будем молчать». Читать далее...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила надежду, что и другие страны Западной Европы в знак солидарности с Чехией последуют примеру странам Балтии и вышлют российских дипломатов. Об этом она заявила в эфире передачи "Välisilm". Читать далее...
Во вторник премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что объявленная в начале марта из-за распространения коронавируса чрезвычайная ситуация подходит к концу. Читать далее...
Государственный суд решил не брать в производство кассационную жалобу фирмы Tallinna Moekombinaat (TMK), которая владеет торговым центром T1, поэтому вступило в силу судебное решение о завершении производства по санации. Это значит, что торговый центр станет банкротом. Читать далее...
Хотя число госпитализированных пациентов и общие показатели заболеваемости коронавирусом постепенно снижаются, но отделения интенсивной терапии самой высокой степени по-прежнему переполнены. Читать далее...
Ученые Техасского университета A&M и его коллеги разработали экспериментальную систему, которая нейтрализует коронавирус SARS-CoV-2 менее чем за секунду под воздействием высокой температуры, сообщает университет. Читать далее...