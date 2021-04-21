Картина дня: Эстония в списке недружественных стран РФ, возвращение в школу выпускников и инцидент в детсаду

Россия внесла Эстонию в список недружественных стран

В список недружественных по отношению к России стран попало девять государств, в том числе Эстония. Читать далее...

Учащимся выпускных классов разрешили вернуться в школу с 3 мая

Правительство приняло сегодня принципиальное решение, которое позволит ученикам 9-го и 12-го класса вернуться к контактному обучению с 3 мая. Учебную работу придется проводить, соблюдая все правила безопасности. Читать далее...

В детском саду четырехлетнего ребенка засыпало песком в песочнице, он в тяжелом состоянии в больнице

Сегодня, 27 апреля, после 12:00 центр тревоги получил сообщение, что в расположенном в Саку детском саду произошел несчастный случай с четырехлетним ребенком, которого скорая помощь отвезла в больницу. Читать далее...

Прокурор требует приговорить обвиняемых в ДТП на Лаагна-теэ к 12 годам тюрьмы

В Харьюском уездном суде во вторник утром возобновился процесс над Исой Халиловым и Вячеславом Калашниковым, которых прокуратура обвиняет в совершении летом прошлого года в Таллинне тяжелой аварии, в результате которой погибли два человека. Прокурор потребовал приговорить обоих обвиняемых к длительному сроку тюремного заключения. Читать далее...

Варе: балтийская солидарность не очень уверенно наложилась на общеевропейскую позицию

Скандал в Чехии инициировал обмен высылками и обострение дипотношений между Россией и странами Европы. Стоило ли Эстонии спешить с жесткой реакцией? Кому выгоден подрыв отношений? Читать далее...

Нарвский изобретатель Алексей Юлле строит невероятные мотоциклы ради искусства

Лет 30 назад преподаватель нарвского 14-го ПТУ Алексей Юлле был известен далеко за пределами города. Сделанные им вместе с учениками самодельные машины и мотоциклы побеждали на всесоюзных конкурсах, их технические решения испытывали и изучали на крупных заводах. Но потом Алексей уехал в Финляндию на клубнику, да так и остался там жить. Теперь он снова работает в Нарве - делает здесь полезную для здоровья мебель на экспорт, а в свободное время создает произведения искусства, которые к тому же ездят. Читать далее...

Finnair вынудила эстонцев провести ночь на скамейках аэропорта Хельсинки

Вечером 26 апреля и в первые минуты 27 апреля Finnair отменила два рейса из Хельсинки в Таллинн. Директор Эстонской библиотеки-репозитория Герда Кордеметс и еще примерно сотня человек были вынуждены провести изнурительную ночь на скамейках аэропорта Хельсинки-Вантаа, для них даже не организовали питьевую воду. Читать далее...

Ааб: церкви в православную Пасху будут закрыты для прихожан

Сегодня правительство обсудило вопрос смягчения ограничений, вызванных распространением коронавирусу. В числе прочего обсуждалась просьба духовенства и обращение мэра Таллинна Михаила Кылварта открыть церкви на день раньше, чтобы позволить православным христианам встретить Пасху в храмах. Читать далее...

Шведский завод создаст в Эстонии сотни рабочих мест