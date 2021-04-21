Картина дня: возвращение в школу учащихся выпускных классов, инцидент в детсаду и афера века
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 апреля.
Правительство приняло сегодня принципиальное решение, которое позволит ученикам 9-го и 12-го класса вернуться к контактному обучению с 3 мая. Учебную работу придется проводить, соблюдая все правила безопасности. Читать далее...
Сегодня, 27 апреля, после 12:00 центр тревоги получил сообщение, что в расположенном в Саку детском саду произошел несчастный случай с четырехлетним ребенком, которого скорая помощь отвезла в больницу. Читать далее...
В Харьюском уездном суде во вторник утром возобновился процесс над Исой Халиловым и Вячеславом Калашниковым, которых прокуратура обвиняет в совершении летом прошлого года в Таллинне тяжелой аварии, в результате которой погибли два человека. Прокурор потребовал приговорить обоих обвиняемых к длительному сроку тюремного заключения. Читать далее...
Сегодня правительство обсудило вопрос смягчения ограничений, вызванных распространением коронавирусу. В числе прочего обсуждалась просьба духовенства и обращение мэра Таллинна Михаила Кылварта открыть церкви на день раньше, чтобы позволить православным христианам встретить Пасху в храмах. Читать далее...
Шведская фирма Nilar International AB, производящая аккумуляторы и энергонакопители, собирается построить в Эстонии завод, который в будущем даст работу тремстам человек. Точное местонахождение пока неизвестно, но после отсева осталось два места. Читать далее...
Этой весной редакция программы Kuuuurija начала расследовать историю о конфликте между переехавшим в Эстонию российским миллионером Юрием Петровым и Эстонской ассоциацией практической стрельбы (EPLÜ), но постепенно пришла к более серьезному открытию: боеприпасы Сил обороны Эстонии незаконно попадают в чужие руки. Читать далее...
Чтобы предотвратить ситуацию, при которой новые штаммы вируса могут широко распространяться в Эстонии, Департамент здоровья, и Министерство социальных дел хотят, чтобы туристы по возвращении в Эстонию соблюдали обязанность изоляции. Читать далее...
Вооруженные силы Карибского моря задержали в середине апреля неподалеку от Сент-Люсии яхту с 200 кг кокаина на борту. Находившиеся на ней гражданин Эстонии и гражданин Латвии были помещены в следственную тюрьму. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5034 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 459, то есть 9,1% от общего количества. Читать далее...
В начале апреля, пишет Postimees, на площади Лосси на Тоомпеа собрались люди с плакатами и заявлениями, которые вместил в себя лозунг, написанный крупными буквами: «Мы не уйдем и не будем молчать». Читать далее...
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила надежду, что и другие страны Западной Европы в знак солидарности с Чехией последуют примеру странам Балтии и вышлют российских дипломатов. Об этом она заявила в эфире передачи "Välisilm". Читать далее...
Во вторник премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что объявленная в начале марта из-за распространения коронавируса чрезвычайная ситуация подходит к концу. Читать далее...
Государственный суд решил не брать в производство кассационную жалобу фирмы Tallinna Moekombinaat (TMK), которая владеет торговым центром T1, поэтому вступило в силу судебное решение о завершении производства по санации. Это значит, что торговый центр станет банкротом. Читать далее...
Хотя число госпитализированных пациентов и общие показатели заболеваемости коронавирусом постепенно снижаются, но отделения интенсивной терапии самой высокой степени по-прежнему переполнены. Читать далее...