Картина дня: возвращение в школу учащихся выпускных классов, инцидент в детсаду и афера века

Учащимся выпускных классов разрешили вернуться в школу с 3 мая

Правительство приняло сегодня принципиальное решение, которое позволит ученикам 9-го и 12-го класса вернуться к контактному обучению с 3 мая. Учебную работу придется проводить, соблюдая все правила безопасности. Читать далее...

В Харьюмаа в детском саду с четырехлетним ребенком произошел несчастный случай

Сегодня, 27 апреля, после 12:00 центр тревоги получил сообщение, что в расположенном в Саку детском саду произошел несчастный случай с четырехлетним ребенком, которого скорая помощь отвезла в больницу. Читать далее...

Прокурор требует приговорить обвиняемых в ДТП на Лаагна-теэ к 12 годам тюрьмы

В Харьюском уездном суде во вторник утром возобновился процесс над Исой Халиловым и Вячеславом Калашниковым, которых прокуратура обвиняет в совершении летом прошлого года в Таллинне тяжелой аварии, в результате которой погибли два человека. Прокурор потребовал приговорить обоих обвиняемых к длительному сроку тюремного заключения. Читать далее...

Ааб: церкви в православную Пасху будут закрыты для прихожан

Сегодня правительство обсудило вопрос смягчения ограничений, вызванных распространением коронавирусу. В числе прочего обсуждалась просьба духовенства и обращение мэра Таллинна Михаила Кылварта открыть церкви на день раньше, чтобы позволить православным христианам встретить Пасху в храмах. Читать далее...

Шведский завод создаст в Эстонии сотни рабочих мест

Шведская фирма Nilar International AB, производящая аккумуляторы и энергонакопители, собирается построить в Эстонии завод, который в будущем даст работу тремстам человек. Точное местонахождение пока неизвестно, но после отсева осталось два места. Читать далее...

Российский магнат раскрыл в Эстонии аферу века? В дело вмешалась КаПо

Этой весной редакция программы Kuuuurija начала расследовать историю о конфликте между переехавшим в Эстонию российским миллионером Юрием Петровым и Эстонской ассоциацией практической стрельбы (EPLÜ), но постепенно пришла к более серьезному открытию: боеприпасы Сил обороны Эстонии незаконно попадают в чужие руки. Читать далее...

Коронабеглец разнес по Эстонии штамм из ЮАР

Чтобы предотвратить ситуацию, при которой новые штаммы вируса могут широко распространяться в Эстонии, Департамент здоровья, и Министерство социальных дел хотят, чтобы туристы по возвращении в Эстонию соблюдали обязанность изоляции. Читать далее...

В Карибском море задержан гражданин Эстонии с гигантским количеством кокаина

Вооруженные силы Карибского моря задержали в середине апреля неподалеку от Сент-Люсии яхту с 200 кг кокаина на борту. Находившиеся на ней гражданин Эстонии и гражданин Латвии были помещены в следственную тюрьму. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 459 человек, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5034 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 459, то есть 9,1% от общего количества. Читать далее...

Анализ 〉 Они не уйдут и не будут молчать

В начале апреля, пишет Postimees, на площади Лосси на Тоомпеа собрались люди с плакатами и заявлениями, которые вместил в себя лозунг, написанный крупными буквами: «Мы не уйдем и не будем молчать». Читать далее...

Кальюлайд о высылке дипломатов: надеюсь, другие страны последуют нашему примеру

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила надежду, что и другие страны Западной Европы в знак солидарности с Чехией последуют примеру странам Балтии и вышлют российских дипломатов. Об этом она заявила в эфире передачи "Välisilm". Читать далее...

Премьер-министр Финляндии: чрезвычайная ситуация в стране заканчивается

Во вторник премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что объявленная в начале марта из-за распространения коронавируса чрезвычайная ситуация подходит к концу. Читать далее...

Торговый центр T1 ждет банкротство

Государственный суд решил не брать в производство кассационную жалобу фирмы Tallinna Moekombinaat (TMK), которая владеет торговым центром T1, поэтому вступило в силу судебное решение о завершении производства по санации. Это значит, что торговый центр станет банкротом. Читать далее...

Почти каждый день житель Ида-Вирумаа поступает в отделение интенсивной терапии третьей степени