В Москве задерживают участников протеста 21 апреля и журналистов
В Москве задерживают журналистов и участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедшей 21 апреля. Так, во вторник, 27 апреля, был задержан корреспондент телеканала "Дождь" Алексей Коростелев, который работал на акции, имея при себе аккредитацию, редакционное задание и жилет с надписью "Пресса". Позже его отпустили под обязательство явиться в отделение 30 апреля. Полиция намерена запросить у "Дождя" подтверждение, что Коростелев освещал протест, пишет Deutsche Welle.