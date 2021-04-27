Диетолог рассказала о питании для больных и переболевших Covid-19

– Что входит в обязанности больничного диетолога?

– Научить пациента выбирать здоровую пищу – это самая важная цель. Пациент должен осознанно понимать, что кладёт в рот и для чего. Также диетолог может подобрать диету и составить рацион питания, учитывая сопутствующие заболевания пациента.

– Какова разница между диетой и правильным питанием?

– Диета - это всегда ограниченное питание, с помощью которого достигается поставленная цель (снизить вес, достичь ремиссии заболевания, снизить сахара крови и т.д), а правильное питание - это выбор здоровой пищи с целью сохранения здоровья, хорошего самочувствия и профилактики заболеваний. При правильном питании человек может потреблять положенное дневное количество калорий, основываясь на правилах здорового питания (нормах пропорций углеводов, жиров, белков и клетчатки). Если мы говорим о правильном питании, то подразумеваем пользу, которые несут пищевые продукты. При диете количество калорий и выбор продуктов строго ограничен.

– Нужно ли во время коронавируса уделять больше внимания полезному питанию? Почему?

– Нужно не только во время Covid-19, а всегда, ведь выбор здоровой пищи помогает сохранить здоровье. Это как инвестиция в будущее. Ведь от здоровья человека зависит качество его жизни.

– Правда ли что под конец зимы и начало весны у человека особенно ослаблен иммунитет? Почему?

– Частично верно, так как выбор пищи в зимнее и весеннее время отличается от летнего и осеннего. В летнее время мы едим больше овощей, фруктов и ягод, богатых микроэлементами. Также мы получаем витамин D вместе с солнцем.

– Какие продукты укрепляют иммунитет?

– Это продукты, богатые Омега-3 и витамином D, т.е жирная рыба и морепродукты. Также укрепляют иммунитет продукты, улучшающие микробиоту ферментированные продукты. Например, кислая капуста, кефир и т.д. Также очень полезно потреблять богатые витамином С цитрусовые. Иммунитет человека зависит от сообществ бактерий, которые обитают в нашем кишечнике. Для распространения хороших бактерий и уничтожения плохих нужно есть пищу, которая богата клетчаткой. Это цельнозерновые крупы, хлеб из цельнозерновой муки, бобовые, овощи и фрукты.

– Какие продукты стоит исключить из своего рациона?

– В первую очередь рафинированный сахар и трансгенные жиры. То есть не покупать готовые полуфабрикаты, а также быстрые углеводы: сладости, сахар, подслащенные молочные продукты и газированные напитки.

– Какие витамины стоит принимать отдельно?

– Если человек получает из пищи нужное количество микроэлементов, то надо принимать только витамин D.

– Какую диету стоит соблюдать больному Covid-19?

– С острым воспалительным заболеванием всегда важно потреблять большое количество жидкости и нужное количество белка.

– Какие продукты/какая диета и какие витамины помогут скорее восстановиться переболевшему коронавирусом человеку?

– Во время болезни не советуют специально есть витамины и минералы. Во время острого заболевания диета должна соблюдаться только в случае, если пациент жалуется на симптомы желудочно-кишечного тракта: газы, тошнота, рвота, понос, что мы часто видим с Covid-пациентами. Для тяжело болеющих важно получать базовую необходимость энергии, которая нужна для поддержания таких функций организма как дыхание, пищеварение, работа мозга и сердца и т.д. С острым воспалительным заболеванием всегда важно потреблять достаточное количество жидкости и нужное количество белка. Для интенсивного больного потребность в белке на 1 килограмм веса – 1,3 грамм. Если говорим о больном, который болеет дома, то 1 грамм белка на 1 килограмм нормального веса. Соотношения жиров и углеводов тоже важны! Пациентам, с дыхательной недостаточностью - 50%:50%. Для пациентов, у кого не возникло дыхательной недостаточности, количество углеводов может быть выше. Пропорции жиров и углеводов могут быть в соотношении 30%:70%.

– Больше всего в группе риска людей пожилого возраста. Какие рекомендации вы можете им дать?

– Вакцина, соблюдение правил безопасности и разнообразное питание. Пожилые люди часто недоедают и их пища не богата белком и микроэлементами.

– Нуждаются ли в диете дети?

– Нет, детям нужно больше энергии для роста и развития, а за это отвечают родители. Значит, родители должны стараться соблюдать нормы здорового питания.

– Какие продукты могут помочь справиться со стрессом?

– Не советую заедать стресс, нужно скорее заниматься любимой физической активностью. Есть натуральные чаи, как мелисса, фенхель, ромашка, липа, которые помогают уменьшить стресс.

– Много ли людей в последнее время обращаются к вам в поисках собственной диеты?