Диетолог рассказала о питании для больных и переболевших Covid-19
Во время коронавирусной эпидемии всё больше людей начинают беспокоиться о своём здоровье. Здоровые боятся заразиться, больные хотят выздороветь, а переболевшие поскорее восстановиться от болезни. От нашего питания зависит не только наше самочувствие как таковое, но и то, сможет ли вирус внедриться в наш организм. Специалист по питанию Восточно-Таллиннской центральной больницы Анна Даник рассказала о том, как стоит питаться, чтобы вирус не победил иммунную систему.