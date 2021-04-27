Мертсина: накопления жителей ЭР выросли за год на 1,3 млрд

Уклад жизни, который был у нас до начала пандемии коронавируса, уже никогда не вернется, сказала премьер-министр Кая Каллас в понедельник в передаче Vikerhommik на радиостанции Vikerraadio. «Во время кризиса жители Эстонии стали больше копить деньги, – отметил в комментарии к теме дня портала Stolitsa.ee Тыну Мертсина. – Такая ситуация сложилась и во многих других странах. Причиной стали как ограниченные возможности потребления, так и то, что люди не рискуют совершать крупные покупки.

По состоянию на февраль сбережения домохозяйств в Эстонии были приблизительно на 1,3 миллиарда евро больше, чем год назад. Это примерно десятая часть от частного потребления за прошлый год и 4,6 процента от ВВП.

Ограничения на экономическую деятельность и передвижение повлияли на потребительские привычки жителей. Существенно выросло число покупок через электронные каналы. Но если посмотреть в разрезе видов расходов, то самый большой скачок пришелся на продукты питания в потребительской корзине, за ними следуют, но существенно уступают им, алкогольные напитки. Наиболее заметно снизились расходы на гостиничные услуги, питание вне дома и транспорт. Также в прошлом году уменьшились расходы на покупку одежды и обуви, а также на образование.

В прошлом году резиденты Эстонии потратили за границей примерно на 750 миллионов евро меньше, чем в 2019 году – это 5,6 процента от частного потребления и 2,8 процента от ВВП. Большая часть сэкономленных денег не потрачена. При этом следует учитывать, что сбережения распределяются очень неравномерно, и изменения по этой части тоже были неравномерными. Доля небольших вкладов снижалась уже долгое время, а в прошлом году их спад усилился. Зато доля больших вкладов росла быстрее.

Рост сбережений таит в себе накопившийся спрос. Когда экономическая конъюнктура начнет улучшаться быстрее, станет больше возможностей путешествовать и чувство уверенности людей вырастет, сбережения снова будут направлены на потребление и инвестиции в жилье. Спрос на жилье вырос уже сейчас».